「日本は我々より欧州でプレーする選手が多い」韓国の主力DFが森保ジャパンに言及。ライバルはＷ杯で好調も「特に憧れたり、そういうことはない」

「日本は我々より欧州でプレーする選手が多い」韓国の主力DFが森保ジャパンに言及。ライバルはＷ杯で好調も「特に憧れたり、そういうことはない」