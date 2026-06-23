24日は暑さが増し夏らしさが復活しそう 熱中症対策を【これからの天気(6月23日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
24日(水)は、今日より暑さが増す見込みです。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆6月24日(水)の天気
・上越地方
高気圧に覆われてよく晴れるでしょう。
夜は雲が広がるところもありますが、天気のくずれはなさそうです。
最高気温は25℃前後の予想です。
・中越地方
沿岸部は一日を通して晴れるでしょう。
山沿いは昼ごろまで日差しが届きますが、夕方以降は雲が増えて一部で雨がぱらつく可能性があります。
・長岡市と三条市周辺
強い日差しが照りつけるでしょう。
朝晩は涼しいものの、日中は気温が上がり真夏日に迫る暑さのところがありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝から青空が広がるでしょう。
最高気温は25～28℃の予想です。
今日より3℃くらい高くムシ暑くなりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
日差しがたっぷり届くでしょう。
紫外線対策をしてお出かけください。
最高気温は26℃前後の予想で、この時期らしい暑さのところが多くなりそうです。
◆風と波
24日(水)は、風と波は比較的穏やかでしょう。
◆熱中症情報
24日(水)は今日より気温が上がる見込みで、内陸や山沿いでは警戒レベルになっているところがあります。
◆週間予報
25日(木)は天気が下り坂で、午後は雨雲のかかるところがありそうです。
26日(金)は各地とも雨で、大雨となるところがあるでしょう。
土日も梅雨らしくスッキリしない天気になりそうです。
県内も週末に台風の影響を受ける可能性があります。最新の気象情報にご注意ください。
24日(水)は、今日より暑さが増す見込みです。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆6月24日(水)の天気
・上越地方
高気圧に覆われてよく晴れるでしょう。
夜は雲が広がるところもありますが、天気のくずれはなさそうです。
最高気温は25℃前後の予想です。
・中越地方
沿岸部は一日を通して晴れるでしょう。
山沿いは昼ごろまで日差しが届きますが、夕方以降は雲が増えて一部で雨がぱらつく可能性があります。
・長岡市と三条市周辺
強い日差しが照りつけるでしょう。
朝晩は涼しいものの、日中は気温が上がり真夏日に迫る暑さのところがありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝から青空が広がるでしょう。
最高気温は25～28℃の予想です。
今日より3℃くらい高くムシ暑くなりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
日差しがたっぷり届くでしょう。
紫外線対策をしてお出かけください。
最高気温は26℃前後の予想で、この時期らしい暑さのところが多くなりそうです。
◆風と波
24日(水)は、風と波は比較的穏やかでしょう。
◆熱中症情報
24日(水)は今日より気温が上がる見込みで、内陸や山沿いでは警戒レベルになっているところがあります。
◆週間予報
25日(木)は天気が下り坂で、午後は雨雲のかかるところがありそうです。
26日(金)は各地とも雨で、大雨となるところがあるでしょう。
土日も梅雨らしくスッキリしない天気になりそうです。
県内も週末に台風の影響を受ける可能性があります。最新の気象情報にご注意ください。