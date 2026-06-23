これからの気象情報です。

24日(水)は、今日より暑さが増す見込みです。



◆警報・注意報

この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。



◆6月24日(水)の天気

・上越地方

高気圧に覆われてよく晴れるでしょう。

夜は雲が広がるところもありますが、天気のくずれはなさそうです。

最高気温は25℃前後の予想です。



・中越地方

沿岸部は一日を通して晴れるでしょう。

山沿いは昼ごろまで日差しが届きますが、夕方以降は雲が増えて一部で雨がぱらつく可能性があります。



・長岡市と三条市周辺

強い日差しが照りつけるでしょう。

朝晩は涼しいものの、日中は気温が上がり真夏日に迫る暑さのところがありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝から青空が広がるでしょう。

最高気温は25～28℃の予想です。

今日より3℃くらい高くムシ暑くなりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

日差しがたっぷり届くでしょう。

紫外線対策をしてお出かけください。

最高気温は26℃前後の予想で、この時期らしい暑さのところが多くなりそうです。



◆風と波

24日(水)は、風と波は比較的穏やかでしょう。



◆熱中症情報

24日(水)は今日より気温が上がる見込みで、内陸や山沿いでは警戒レベルになっているところがあります。



◆週間予報

25日(木)は天気が下り坂で、午後は雨雲のかかるところがありそうです。

26日(金)は各地とも雨で、大雨となるところがあるでしょう。

土日も梅雨らしくスッキリしない天気になりそうです。



県内も週末に台風の影響を受ける可能性があります。最新の気象情報にご注意ください。