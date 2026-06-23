「言われたら一瞬」空欄に共通するひらがな2文字、何秒で解ける？ ヒントは階段
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、安全な移動を支えるもの、特定の取引集団、そして審査を受ける催しという、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□り
し□□じ
こん□□と
ヒント：転倒を防ぐために壁や階段に沿って取り付けられている細長い棒。株式市場などで意図的な売買を行う資本力の大きなグループ。そして、順位や賞を争うイベントを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「てす」を入れると、次のようになります。
てすり（手すり）
してすじ（仕手筋）
こんてすと（コンテスト）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、バリアフリー建築には欠かせない安全のための建具から、経済ニュースや金融の歴史に登場する専門的な組織の呼称、さらにはエンターテインメントや芸術の世界で実力を評価し合う場までを網羅しました。バラバラのパズルが一つにつながった瞬間、思考の霧が晴れるような爽快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、安全な移動を支えるもの、特定の取引集団、そして審査を受ける催しという、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□り
し□□じ
こん□□と
ヒント：転倒を防ぐために壁や階段に沿って取り付けられている細長い棒。株式市場などで意図的な売買を行う資本力の大きなグループ。そして、順位や賞を争うイベントを思い浮かべてみてください。
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正解：てす正解は「てす」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「てす」を入れると、次のようになります。
てすり（手すり）
してすじ（仕手筋）
こんてすと（コンテスト）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、バリアフリー建築には欠かせない安全のための建具から、経済ニュースや金融の歴史に登場する専門的な組織の呼称、さらにはエンターテインメントや芸術の世界で実力を評価し合う場までを網羅しました。バラバラのパズルが一つにつながった瞬間、思考の霧が晴れるような爽快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)