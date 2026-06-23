「えぐい！！！」人気TikToker、大物俳優との2ショットに反響「出世しすぎじゃない？」「舎弟みたい」
人気TikTokerのウンパルンパさんは6月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の竹内涼真さんとのツーショットを公開しました。
【写真】ウンパルンパ＆大物俳優のツーショット
コメントでは「ウンパさん出世しすぎじゃない？？？ww」「キメ顔が硬いうんこふんばってる時の顔過ぎる」「えぐい！！！」「身長差あるのに顔のデカさあんまり変わらんってどゆこと！」「なんか、舎弟みたいになっていますね！」といった声のほか、「美化されたあざっす」「あざっすサングラス似合ってる」など、TikToker・あざっすさんを連想する声も寄せられました。
コメントでは「マジで似てるwww」「炭酸が抜けた竹内涼真」「声似すぎじゃない？」など、さまざまな声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
【写真】ウンパルンパ＆大物俳優のツーショット
「優しすぎました」ウンパルンパさんは「竹内涼真さん！ 優しすぎました惚れました。ありがとうございました」とつづり、1枚の写真を披露。サングラスをかけた白シャツ姿の竹内さんと、青いユニフォーム姿のウンパルンパさんが肩を寄せ合い、笑顔を見せる様子が収められています。
竹内涼真の物まねで話題投稿のコメント欄で多く名前が挙がったあざっすさんは、竹内涼真さんの物まねで人気を集めるTikToker、インフルエンサーです。2025年11月5日にInstagramに投稿した「おでんの具に文句を言う竹内涼真」と題した動画は、2万件を超える「いいね！」を獲得し、再生回数は252万回以上を記録。
コメントでは「マジで似てるwww」「炭酸が抜けた竹内涼真」「声似すぎじゃない？」など、さまざまな声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)