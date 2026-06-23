人気TikTokerのウンパルンパさんは6月22日、自身のXを更新。俳優の竹内涼真さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ウンパルンパさん公式Xより）

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人気TikTokerのウンパルンパさんは6月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の竹内涼真さんとのツーショットを公開しました。

【写真】ウンパルンパ＆大物俳優のツーショット

「優しすぎました」

ウンパルンパさんは「竹内涼真さん！　優しすぎました惚れました。ありがとうございました」とつづり、1枚の写真を披露。サングラスをかけた白シャツ姿の竹内さんと、青いユニフォーム姿のウンパルンパさんが肩を寄せ合い、笑顔を見せる様子が収められています。

コメントでは「ウンパさん出世しすぎじゃない？？？ww」「キメ顔が硬いうんこふんばってる時の顔過ぎる」「えぐい！！！」「身長差あるのに顔のデカさあんまり変わらんってどゆこと！」「なんか、舎弟みたいになっていますね！」といった声のほか、「美化されたあざっす」「あざっすサングラス似合ってる」など、TikToker・あざっすさんを連想する声も寄せられました。

竹内涼真の物まねで話題

投稿のコメント欄で多く名前が挙がったあざっすさんは、竹内涼真さんの物まねで人気を集めるTikToker、インフルエンサーです。2025年11月5日にInstagramに投稿した「おでんの具に文句を言う竹内涼真」と題した動画は、2万件を超える「いいね！」を獲得し、再生回数は252万回以上を記録。

コメントでは「マジで似てるwww」「炭酸が抜けた竹内涼真」「声似すぎじゃない？」など、さまざまな声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。

(文:五六七 八千代)