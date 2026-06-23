◇MLB ナショナルズ4-1フィリーズ(日本時間23日、ナショナルズ・パーク)

昨季までNPBの巨人に在籍したナショナルズのフォスター・グリフィン投手がフィリーズ戦に先発登板。8回途中1失点の力投で、今季8勝目を挙げました。

今季4年ぶりにメジャー復帰を果たし、ナショナルズの勝ち頭として奮闘を続けるグリフィン投手。11日のジャイアンツ戦では、6回1失点と試合を作ったものの、降板後に救援陣が終盤2イニングで10失点と大炎上。悪夢の逆転サヨナラ負けを喫し、目前で8勝目を逃していました。

この日、初回からアクセル全開。本塁打数メジャートップのカイル・シュワバー選手から三振を奪うなど、2つの三振を奪います。2回、3回と失策や安打で先頭打者を出しますが、後続を抑え得点を与えず。4回は3者連続三振とつけいる隙を与えません。

2-0の7回にブランドン・マーシュ選手にソロホームランを浴びて、1点差に迫られますが、その裏にナショナルズのカーティス・ミード選手がレフトへ2ランホームランを放ち、すぐさま4-1と突き放しました。

グリフィン投手は8回のマウンドにも上がり、先頭打者をセカンドゴロに打ち取ったところで降板。強力フィリーズ打線相手に、7回1/3、105球を投げて被安打4、失点1、無四球、さらに9つの三振を奪う圧巻のマウンドさばきで、本拠地のファンから大きな拍手が送られました。

試合はその後、リリーフ陣がリードを守りきり4-1でナショナルズが勝利。白星を手にしたグリフィン投手は、今季ここまで16試合に登板し、8勝2敗、防御率3.15と先発陣を引っ張っています。