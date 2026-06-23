多頭飼いあるあるなハプニング！ ご機嫌でリラックスする愛猫。飼い主が気になった“大王様すぎる行動”とは？ 【書評】
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猫コミックエッセイ『ネコトラビット』の作者であるコトラさんは、2匹の保護猫と生活中。愛猫サレちゃんとソワちゃんは日常の中で、ユニークな姿をたくさん披露！ 同作では、たくさんの笑顔をくれる愛猫との日常がコミカルに描かれている。猫飼いは自身の日常を重ね合わせ、顔がほころんでしまうことだろう。
コトラさん宅で大王様のように振舞う愛猫ソワちゃんには、ややマイペースなところがあるようだ。ある日、コトラさんはリラックスするソワちゃんを見て、「ご機嫌いかが？」と思わず声をかけた。
なんと、横になったソワちゃんはくつろぎすぎるあまり、同居猫サレちゃんの体に片足が乗った状態だった！ 堂々としたその姿はまさに、一家の大王様。こうした予期せぬハプニングが見られるのは、多頭飼いの醍醐味でもある。
猫同士の距離感には、その子たちなりのルールがあることも多いもの。ソワちゃんたちも日頃の交流を通して良好な関係性を築いているからこそ、互いに自然な状態で過ごせているのだろう。
自由気ままなソワちゃんと、その行動を優しく受け止めるサレちゃん。その絶妙な関係性から、今後も目が離せない。
文＝古川諭香