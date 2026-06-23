¥È¥è¥¿¡¢³¤³°10ËüÂæ¸º»º·×²è¡¡ÃæÅì¾ðÀª±Æ¶Á¤Ç¼ûÍ×¸º
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬ÃæÅì¾ðÀª¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢2027Ç¯2·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë³¤³°¤Ç10ËüÂæÄøÅÙ¤Î¸º»º¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÃæÅì¤ä¥¢¥¸¥¢¸þ¤±¤òÃæ¿´¤Ë¼ûÍ×¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¦ÂÐ±þ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÊªÎ®¤ÎÄäÂÚ¤äÇ³ÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¤³°¤Çº£Ç¯11·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë8Ëü3ÀéÂæÄøÅÙ¤Î¸º»º¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´û¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ¬ÌÏ³ÈÂç¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¼çÍ×¤ÊÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë·×²è¤Î½¤Àµ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤ÏÆüËÜ¤ÇÀ¸»º¤¹¤ëÃæÅì¸þ¤±¼Ö¼ï¤ò3¡Á4·î¤ËÌó4ËüÂæ¸º»º¤·¤¿¡£4·î¤ÎÆüËÜ¤«¤é¤ÎÃæÅì¸þ¤±Í¢½ÐÂæ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ91.7¡ó¸º¤Î2418Âæ¤ÈÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¡£ÃæÅì¤Ç¤Ï¸½ÃÏÀ¸»º¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â¾ÃÏ°è¤«¤éÍ¢½Ð¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ÎÈÎÇä¤Î¤ß¼ê¤¬¤±¤ë¡£