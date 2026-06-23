Ａぇ！ｇｒｏｕｐの正門良規（２９）、末澤誠也（３１）、小島健（２６）、佐野晶哉（２４）と関西ジュニアの西村拓哉（２３）が２３日、都内で映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」大ヒット御礼舞台あいさつに出席。Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・向井康二（３２）はシークレットゲストとしてサプライズ登場した。

Ａぇ！ｇｒｏｕｐ４人と西村はジーンズにジャケットで統一された衣装で登壇。公開後、原作ファンからも大好評で、末澤は「感謝でいっぱいです」と語り、正門は「うれしすぎて、エゴサが止まらない」と明かし、佐野も「（ファン以外にも）広がっていくのが目に見えているのがうれしい」と喜んだ。

２０歳を過ぎてもクズでニートだが、どこか憎めない六つ子が主人公の、何でもありの予測不可能な物語が描かれる。向井は、前作の実写映画「おそ松さん」で長男・おそ松を演じ、今作では「旧・おそ松」として衝撃の出演を果たした。

舞台あいさつ中にはサプライズで向井が登場すると会場は大歓声。「大ヒットということで来ました。仕事を途中で止めて来ました」といきなり笑わせると、司会からは「おしゃべりモンスター」といじられた。

さらにおしゃべりは止まらず、向井が「佐野くん、どう思いますか？」、「西村くんどう思いますか？」と自らトークをまわし出す“絶口調”ぶり。「一気に舞台が（大阪）松竹座に戻ったかと思った」と東京で“関西メンバー”６人でのステージをかみしめ、終盤には「私、しゃべりすぎました」と反省を口にしつつ盛り上げていた。