偽造したインフルエンザ陽性の検査結果を提出。現金約11万円をだまし取った疑いで、小学校教諭の女が逮捕されました。

【写真を見る】小学校教諭の51歳女 偽造の“インフルエンザ陽性結果”提出 有給休暇6日間取得し… 現金約11万円だまし取った疑いで逮捕 1年間の勤務日数は30日だった

逮捕されたのは、愛知県春日井市に住む尾張旭市立旭小学校の教諭・唐澤夏織容疑者51歳です。

警察によりますと、唐澤容疑者は2023年6月から翌年1月ごろまでの間、勤務先の校長に、偽造したインフルエンザ陽性の検査結果を提出。有給休暇あわせて6日間を取得し、本来減額されるべき給与約11万円をだまし取った詐欺などの疑いがもたれています。

通常240日出勤→30日しか勤務せず

調べに対し、唐澤容疑者は「やっていません」と容疑を否認しています。

ことし4月の尾張旭市の教育委員会の告発状によりますと、2023年の1年間で、通常240日出勤するところ、30日しか勤務していなかったということで、警察が余罪にを調べています。