◆東都大学野球春季リーグ２、３部入れ替え戦▽帝京平成大（２部６位）３―３国士舘大（３部１位）＝延長１２回＝（２３日・神宮）

２部６位の帝京平成大と３部１位の国士舘大による入れ替え戦の１回戦は延長１２回の死闘の末、引き分け。リーグ戦を全勝優勝し、勢いのまま入れ替え戦に臨んだ国士舘大。勝利こそつかめなかったが、粘り強く戦ったナインを、長井秀夫監督（６７）は「全員でやる雰囲気がベンチも含めて出ている。ここが良いスタートになる」と評価した。

２部復帰へ向けて、学校側からの期待も大きい。指揮官によれば、「何十年かぶりに応援団とかチアとかみんなが来てくれた」といい、「試合をしていて楽しかった」と熱い応援に感謝。この日はベンチ入りした野手が全員出場。ベンチもスタンドも一体となって全員でチームを盛り上げた。

初戦は引き分けに終わったが、２部復帰に向けては２勝が必要となる。長井監督は「負けなかったことを吉とするよりは、もう一回明日からスタートという気持ちで、ここに来たら新鮮な気持ちで戦います」と力を込めた。