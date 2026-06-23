プロ野球のファーム・リーグは23日、ファーム交流戦の楽天―ハヤテ戦（森林どりスタジアム泉）がグラウンド状態不良で中止に。ナイターを含めて6試合が行われた。

日本ハムは広島戦（鎌ケ谷）に4―2でサヨナラ勝ち。9回1死一塁で代打の今川が左翼にサヨナラの5号2ランを放った。郡司が6回に2号2ラン。先発・清水大は3回4安打4奪三振2失点で、7番手・福谷が1回無安打1奪三振無失点で1勝目（2セーブ）。広島は田村が3回の5号ソロなど2安打。先発のドラフト5位・赤木（仏教大）は5回1/3を4安打2失点。

オリックスは西武戦（カーミニークフィールド）に7―2。先発・佐藤一が7回5安打2失点（自責1）で3勝目（2敗）を挙げた。野口が3安打3打点、内藤が3安打1打点。西武先発の育成選手・上間は5回7安打2失点。林安可が2回の6号ソロなど2安打をマークした。

DeNAはヤクルト戦（戸田）に7―4。先発のドラフト4位・片山（Honda）は5回3安打無失点で、4番手の育成選手・馬場が1回1安打3奪三振無失点で1勝目。関根が9回の1号ソロなど2安打。田内が3安打2打点、ドラフト5位・成瀬（NTT西日本）が3安打を放った。ヤクルト先発の育成選手・西浜は2回4安打2失点。育成選手の中川が6回に1号3ラン、山野辺が4安打。

阪神はオイシックス戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に4―2で逆転勝ち。先発・ラグズデールが4回0/3を3安打2失点で、3番手・門別が2回1安打3奪三振無失点で5勝目（1敗1セーブ）を挙げた。ドラフト3位・岡城（筑波大）、嶋村が2安打1打点。オイシックス先発・宮森は5回3安打3失点で5敗目（3勝）。

ソフトバンクは巨人戦（タマホームスタジアム筑後）に2―1で逆転勝ち。山川が3回に決勝の2号2ランを放った。ドラフト5位・高橋（JR東日本）、藤田が2安打。先発の育成ドラフト8位・北斗（中大）は9回116球を投げて6安打1失点の完投で2勝目。巨人先発・又木は6回6安打2失点で2敗目（5勝）。

中日はロッテ戦（ZOZOマリン）に5―3。先発・涌井が5回7安打7奪三振3失点（自責2）で3勝目（5敗）を挙げた。辻本が4回の2号ソロなど2安打2打点、ボスラーが3安打1打点、ドラフト6位・花田（東洋大）が2安打1打点。ロッテ先発・ロングは1回2/3を4安打2奪三振3失点で1敗目。藤岡が4回に1号2ラン、高部が2安打を放った。