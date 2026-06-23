国賓としてベルギーを訪問している天皇皇后両陛下は先ほど、歓迎式典にのぞまれました。

記者

「まもなく歓迎式典が行われるということで、広場には多くの市民の方、そして日本人の方の姿も見えます」

首都・ブリュッセルにある王宮前広場。両陛下とベルギーの国王夫妻をひと目見ようと、多くの人が集まりました。

中には、自身で両陛下や愛子さまの絵を描いたという人も。

「天皇皇后両陛下が好きなんだ」

歓迎式典は日本時間の午後5時半ごろに始まり、陛下はフィリップ国王とともに儀仗隊の栄誉礼を受けられました。

その後、紫色の装いの皇后さまとマチルド王妃が待つ舞台に移動されると、日本の国歌とベルギーの国歌が演奏されました。

その後、4人そろって室内に移動される際は、メディアの記念撮影に応えられるシーンもありました。

今年は日本とベルギーが国交を樹立して160年で、両陛下はこのあと、歴史的建築物の「ブリュッセル市庁舎」を訪問されます。

夜には、国王夫妻の住まい「ラーケン宮」で開かれる晩さん会に出席し、陛下がスピーチをされる予定です。