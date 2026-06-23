Ado（23）がプロデュースする女性アイドルグループ「ファントムシータ」が23日、東京・青梅のダイバーシティ東京プラザで新シングル「ホラークイーン」の記念イベントを行った。

“レトロホラー”をコンセプトに活動するグループで、表題曲「ホラークイーン」やカップリング曲でTVアニメ「最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？」のエンディングテーマ「もーいーかい？」、代表曲「ゾクゾク」など全4曲を披露。力強い歌とダンスで会場に集まった約1000人のファンを魅了した。

イベント後半にはAdoからのサプライズメッセージも。高難易度な「ホラークイーン」は「ファントムシータの真骨頂」とし「曲を聞き込んで歌ってみた時に、“なんて難しいんだ”と思った。これを歌って踊れるメンバーは凄い」とプロデューサーとして4人を称えた。

7月4、5日に開催されるAdoの日産スタジアム公演でオープニングアクトを務めることも発表され、メンバーの美雨（21）は「恐縮です」。オープニングアクトとしての出演は3度目で「機会をいただいたからには、私たちを知らない方々にもファントムシータの良さを知ってもらえるように頑張りたい」と意気込んだ。