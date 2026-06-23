廊下に沿って座っている人々。ラオス北部にある特殊詐欺拠点とみられる建物内の映像です。

これは現地警察当局が17日に捜索した際のもので、携帯電話などが押収されました。さらに、「警視庁」と書かれた警察手帳のようなものも。

警察当局は「ラオスに不法入国し、違法行為に関与した」として、日本人の男女9人を含む17人を拘束しました。

近年、東南アジアでは特殊詐欺をめぐり日本人の拘束が相次いでいて、その一大拠点となっているカンボジアでは。

記者

「警察庁の幹部が政府庁舎に到着しました」

警察庁の組織犯罪対策部長がきょう、カンボジア警察の副長官らと協議しました。

カンボジアの詐欺拠点では、世界各国から集められた「かけ子」らが監禁状態に置かれ、詐欺に加担させられる人身取引の問題も深刻化しています。

警察庁 大濱健志 組織犯罪対策部長

「知りうる範囲では数十人単位の行方不明者がいて、その方がカンボジアにいるのではないか」

警察庁は、カンボジアに渡航した日本人が行方不明になっているとして、現地警察に協力を求めたと明らかにしました。