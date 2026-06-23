エンブレムまで真っ黒な専用エクステリアを纏って登場！

広汽豊田は2026年6月18日、新たな特別仕様車「bZ3X 騎士版（Knight Edition）」を発表し、中国市場で発売しました。

2026年モデルとして設定されたこの限定車は、通常モデルの「bZ3X」をベースにブラックを基調とした専用デザインを採用し、よりスポーティかつ上質な世界観を表現したモデルです。

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限定2000台で販売され、価格競争が激化する中国の電動SUV市場において存在感を高める1台として注目を集めています。

bZ3Xの歴史を振り返ると、広汽豊田が中国市場向けに展開するBEVブランド「Bozhi」シリーズの主力SUVとして登場しました。

2025年3月に正式発売された後、価格と先進装備のバランスの良さが評価され、中国市場で高い注目を集めました。

そして2026年5月には2026年モデルが発売され、先進運転支援機能や快適装備を強化しながら価格据え置きを実現。

2026年モデルは3種類の航続距離仕様と7グレード構成となり、販売価格は10.98万元から15.98万元（約262万円から約380万円 ※2026年6月下旬時点、以下同）に設定されました。

その2026年モデルをベースに追加されたのが今回のbZ3X 騎士版です。限定販売台数は2000台で、「520 Pro 騎士版」と「520 Pro 激光雷達騎士版」の2グレードを設定しています。

ボディサイズはベースモデルと同じ、全長4600mm×全幅1875mm×全高1645mm、ホイールベース2765mmで、トヨタ「RAV4」（全長4600-4610mm×全幅1855-1865mm×全高1685-1735mm、ホイールベース2690mm）と近いサイズ感です。

なお、日本でも展開されている同じbZシリーズの「bZ4X」（全長4690mm×全幅1860mm×全高1650mm、ホイールベース2850mm）と比べるとややコンパクトですが、ボクシーなデザインと最適化されたルーフラインにより優れた空間効率を実現しています。

エクステリアの最大の特徴は専用ブラックスタイルです。車体色には「浩かん黒」を採用し、スモーク仕上げのトヨタエンブレムやブラックアウトされたホイールを装備しています。

インテリアでは快適装備の充実が図られています。前席シートにはシートヒーター、ベンチレーション、マッサージ機能を搭載し、上級モデルに匹敵する快適性を実現しました。

またヤマハ製11スピーカーオーディオシステムも採用され、車内エンターテインメント性能も強化されています。

さらに高性能チップを活用したインフォテインメントシステムを搭載し、中国市場で求められるスマートコックピット機能にも対応しています。

機能面では先進運転支援技術も大きな見どころです。全車にスマートパーキングアシスト機能を標準装備し、上位の激光雷達版ではレーザーレーダーを搭載。

Momenta R6強化学習大規模モデルを活用した先進運転支援システムにより、市街地走行、高速道路走行、自動駐車など幅広いシーンをサポートします。2026年モデルでは知能化技術の強化が進められており、騎士版もその恩恵を受けています。

パワートレインは前輪駆動のシングルモーター方式を採用します。モーター最高出力は150kWを発生。

58.37kWhのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、CLTCモードで520kmの航続距離を実現しています。日常利用から長距離移動まで十分な性能を備えた仕様となっています。

グレード構成は「520 Pro 騎士版」と「520 Pro 激光雷達騎士版」の2種類です。前者は12.98万元（約309万円）、後者は14.98万元（約358万円）に設定され、期間限定価格ではそれぞれ11.48万元（約273万円）と13.48万元（約320万円）で購入できます。

限定モデルでありながら価格設定は比較的抑えられており、中国市場におけるコストパフォーマンスの高さも魅力のひとつです。