【義母を捨てる】息子に迷惑かけられない、同居も限界…と思っていたら！？＜第11話＞#4コマ母道場

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世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？

第11話　死後離婚【義母ミサコの気持ち】



【編集部コメント】

ミサコさんの口から飛び出した、驚きの言葉。それを聞いて、チヨコさんの心には今どんな思いがあるのでしょうか。突然勝手なことを言い出したミサコさんへの怒り？　それとも40年という長いあいだ、ミサコさんを苦しめてここまで追い詰めた後悔？　どちらにしても、もう後戻りはできません。ミサコさんの決意に満ちたつよい眼差しが、それを物語っています。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・石井弥沙