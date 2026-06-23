【義母を捨てる】息子に迷惑かけられない、同居も限界…と思っていたら！？＜第11話＞#4コマ母道場
世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？
第11話 死後離婚【義母ミサコの気持ち】
【編集部コメント】
ミサコさんの口から飛び出した、驚きの言葉。それを聞いて、チヨコさんの心には今どんな思いがあるのでしょうか。突然勝手なことを言い出したミサコさんへの怒り？ それとも40年という長いあいだ、ミサコさんを苦しめてここまで追い詰めた後悔？ どちらにしても、もう後戻りはできません。ミサコさんの決意に満ちたつよい眼差しが、それを物語っています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
【編集部コメント】
ミサコさんの口から飛び出した、驚きの言葉。それを聞いて、チヨコさんの心には今どんな思いがあるのでしょうか。突然勝手なことを言い出したミサコさんへの怒り？ それとも40年という長いあいだ、ミサコさんを苦しめてここまで追い詰めた後悔？ どちらにしても、もう後戻りはできません。ミサコさんの決意に満ちたつよい眼差しが、それを物語っています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙