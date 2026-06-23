ミラノ・コルティナオリンピックで男子スキークロス日本勢初の4位入賞を果たした古野慧選手に県スポーツ賞が贈られました。



古野慧選手は、花角知事から表彰状と副賞が贈られました。長岡市出身の古野選手はスキークロスで2大会連続でオリンピックに出場し、ミラノ・コルティナ大会では日本勢初の4位入賞を果たしました。



■県スポーツ賞を受賞 古野慧選手

「これからスキークロスの魅力を発信したいと思うし、スキークロスをやれる環境は日本にはなかなか少ないので、そういう環境整備も含めて取り組みたい。」



花角知事も「協会としても行政としても環境を整えてあげなければいけない」と話しました。



今後の目標については－



■県スポーツ賞を受賞 古野慧選手

「次のフランス大会でのメダル獲得というのを一番大きな目標に掲げて、また4年間頑張っていきたいと思っている。」



古野選手は、夏は東京を拠点にトレーニングを積むということです。