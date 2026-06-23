●あす24日(水)は度々激しい雨や雷に注意 「レベル2」の可能性

●台風7号・8号が週末にかけて北上 前線活動活発化

●県内は週末にかけて雨量がまとまる可能性

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きょう23日(火)は九州を横切る梅雨前線の雨雲が県内まで大きく広がってきて、日中はシトシト梅雨らしい雨の一日となりました。夕方になり、その雨雲は徐々に南下し、今夜はいったん雨は小康状態の所が多くなる、とみられます。





しかし、あす24日(水)は再び県内は大きく天気が崩れそうです。梅雨前線が九州を横切り、湿った空気が集中しやすくなる前線が北に盛り上がるエリアで、特に九州は警報級の大雨のおそれ…長崎県、熊本県では、線状降水帯が発生する可能性もあります。





その前線に伴う活発な雨雲が、あす24日(水)は九州方面から県内にも再び大きく広がっていきます。日中は雨が少々激しい降り方になったり、雷を伴うこともありそうです。

雨の降り方によっては、県内も大雨警戒レベル2の段階の情報も出てくる可能性があります。道路の冠水や、用水路の急な増水、積み重なる雨による地盤の緩み…土砂災害などに、いつもより少し危機感を持って安全第一の意識も高めてお過ごし頂けたら、と思います。





また、さらに気がかりなのが台風。今朝、新たに台風8号も発生し、台風7号とともに、どちらも北寄りに進んで、今週末にかけて日本列島に近づいてくる、とみられます。





特に7号は沖縄近海を通過して、今週末は九州、四国から本州に迫る進路となり、梅雨前線が停滞する所に台風が進んでくることで、県内は週末にかけて一段と雨の量がまとまる可能性があります。



今年の梅雨の正念場をこれから迎えることになります。常に最新の情報には注意しつつ、気を引き締めて、この時期を無事に乗り越えていきましょう。



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あす24日(水)夜明け前から再び絶え間なく降る雨となり、日中は雨は強弱を繰り返して、時折激しく降って、雨傘を差しても濡れるような状況となることもあるでしょう。雨の降り方によっては、低い所の浸水、小さな川の急な増水などにも十分注意が必要です。





あさって25日(木)以降もしばらく降ったり止んだり、ぐずつく天気が続く日々で、特に今週末頃は台風北上に伴い梅雨前線の活動は活発になることで、一段と雨の量がまとまってくる可能性があります。大雨に対しての緊張感を持って、安全第一の行動を心掛けていきましょう。

目先、あさって25日(木)頃までは「梅雨寒」ですが、今週末は蒸し暑さが増してきそうです。



(KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

