政治への信頼が大きく揺らいだ自民党の裏金事件。岐阜県選出の元参議院議員に有罪判決です。判決後に本人が語ったことは。

【写真を見る】罰金60万円の判決に本人は｢遺憾｣ “裏金事件”元参議院議員･大野泰正被告に有罪判決 4年分は“無罪”となるも…控訴は｢今後検討｣

（大野泰正被告）

「国民の皆様に今回の件で、政治不信を招いたこと心より深くお詫び申し上げます」

報道陣を前に頭を下げた、参議院岐阜選挙区選出の元議員・大野泰正被告。自民党の裏金事件をめぐり、国会議員を務めた人物に23日、初めて有罪判決が言い渡されました。

（大野被告 2013年）

「皆さんが笑顔で暮らせる日本を取り戻す」

祖父は自民党初代副総裁 父は大野明元運輸大臣…“政界のサラブレッド”

13年前、街頭演説で「命がけで国民の声を届ける」と訴えていた大野被告。祖父は、自民党初代副総裁を務めた大野伴睦元衆院議員、父親は大野明元運輸大臣、そして、母親のつや子氏も元参議院議員という政界きってのサラブレッド。

しかし…

（大野被告）

Q.裏金を受け取ったという認識は？

「そういうことも含めて精査している」

自民党・旧安倍派の政治資金パーティーを巡り、キックバックされたパーティー券収入約5100万円を収支報告書に記載しなかったとしておととし、在宅起訴され自民党を離党。去年の参院選には出馬しませんでした。

すべての内容で無罪を主張

これまでの裁判で大野被告は「政治資金報告書に記載しているのか、記載していないのかさえ知らなかった」と述べた上で、起訴状で指摘された元秘書・岩田佳子被告との共謀についても「共謀など一切行っていない。犯罪を犯してはいない」と起訴されたすべての内容について、無罪を主張していました。

キックバックが、報告書に記載が必要な寄付に当たるのかどうかが最大の争点となる中、迎えた23日の判決公判。

4年分は無罪に…求刑の半分以下となる罰金60万円の判決

東京地裁は「交付金を譲渡する意思の合致が黙示的にあった」としてキックバックが「寄付に当たる」と指摘。

2022年分については、元秘書との共謀を認め罪が成立するとした一方、残りの4年分については「元秘書と意思連絡があったとは言えない」などとして無罪とし、いずれも求刑の半分以下となる大野被告に罰金60万円、岩田被告に罰金20万円の判決を言い渡しました。

記者の質問受けることなく…1分半ほどで退席

判決後、大野被告は…



（大野被告）

「一部ご理解頂けなかったことは大変遺憾に思います」

政治不信を招いたことは謝罪しながらも、判決は「遺憾」と話し…



（大野被告）「誠にありがとうございました」

（担当弁護士）「大野さん、ここで退席させて頂きます」

大野被告は記者から質問を受けることなく、1分半ほどで退席しました。

地元市議「金額の多かったことなので、やむを得ない」

地盤だった岐阜県羽島市では…

（羽島市民）

「何とか止められなかったのか残念な気持ち」

「疑われているなら、もっと早く自分で出てきて説明すべき」



また、大野被告と20年来の付き合いの地元市議は…



（羽島市 近藤伸二市議）

「金額の多かったことなので、やむを得ないのかなと。一市民として羽島市の行政にアドバイスしていただければ」

また、かつて所属していた自民党岐阜県連は…



（自民党 岐阜県連 村下貴夫幹事長）

「全国的な大きな問題となった政治とカネの問題。われわれ政治家としても判決を真摯に受け止めたい」

大野被告の弁護士は「検察の起訴そのものに大きな問題があった」などとしていて、控訴については今後検討するということです。