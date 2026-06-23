Aぇ! group＆西村拓哉、念願の大ヒット御礼舞台あいさつに喜び爆発「エゴサが止まらない」
Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が12日、都内で行われた主演する実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。映画館に集まった満員の観客を前に、大ヒットの喜びを爆発させた。
【写真】さわやか！幸せそうな笑顔を見せた正門良規
冒頭のあいさつで正門が「公開初日からですね、大ヒット舞台御礼舞台あいさつをやりたいと言ってましたので、ここは夢のステージだと思ってます」と語ると、西村も「大ヒット舞台あいさつが1番したかった舞台あいさつなので、今日は気合い入れて楽しみたいと思います」と、念願が叶ったステージへの喜びを口にした。
周囲からの反響について話題が及ぶと、末澤が「周りのスタッフさんとかも、本当にみんな家族で見て、観に行ったりしてくださってて、めちゃくちゃおもしろかったよっていう風に言ってもらえるんで、純粋にすごくうれしいなっていうのは思ったね」と満面の笑みを浮かべた。
続いて正門が「あともうエゴサが止まらないですね。もううれしすぎて、うれしすぎて」と告白。小島から「あんま自分で言わないです」とツッコまれつつも、正門は「やっぱり普段僕たちのことを知らない人たちが見てくれてるんだなっていうのを、インターネットでは感じることができるので。それは1個手応えとして、うれしい反響でしたね」と声を弾ませた。
さらに原作ファンからの好評であることについても、佐野が「めっちゃうれしいっすね、ほんまに。原作ファンの方がこれをきっかけにグループのこと知ってくださって、またそれをきっかけに我々のCDを手に取ってくださったりとか、こうやって広がっていくのを目に見えてるのがほんまに幸せです」と熱弁。小島も「やっぱ知らない層が見てくれてるみたい」「うれしいですね」と喜びをかみしめていた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今作の主人公は、松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）
イベントにはほかに、Snow Manの向井康二が登壇した。
【写真】さわやか！幸せそうな笑顔を見せた正門良規
冒頭のあいさつで正門が「公開初日からですね、大ヒット舞台御礼舞台あいさつをやりたいと言ってましたので、ここは夢のステージだと思ってます」と語ると、西村も「大ヒット舞台あいさつが1番したかった舞台あいさつなので、今日は気合い入れて楽しみたいと思います」と、念願が叶ったステージへの喜びを口にした。
続いて正門が「あともうエゴサが止まらないですね。もううれしすぎて、うれしすぎて」と告白。小島から「あんま自分で言わないです」とツッコまれつつも、正門は「やっぱり普段僕たちのことを知らない人たちが見てくれてるんだなっていうのを、インターネットでは感じることができるので。それは1個手応えとして、うれしい反響でしたね」と声を弾ませた。
さらに原作ファンからの好評であることについても、佐野が「めっちゃうれしいっすね、ほんまに。原作ファンの方がこれをきっかけにグループのこと知ってくださって、またそれをきっかけに我々のCDを手に取ってくださったりとか、こうやって広がっていくのを目に見えてるのがほんまに幸せです」と熱弁。小島も「やっぱ知らない層が見てくれてるみたい」「うれしいですね」と喜びをかみしめていた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今作の主人公は、松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）
イベントにはほかに、Snow Manの向井康二が登壇した。