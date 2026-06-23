FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表MF/FW田中碧選手が日本時間23日、今大会で着用している“輪島塗すね当て”への思いを明かしました。

能登半島地震後、石川県輪島市を訪れ復興支援をしている田中選手。そこから縁が生まれ、輪島塗すね当ての制作依頼に至りました。

「話し合って決めた」というすね当てのデザインは、日本サッカー協会のシンボルの八咫烏(やたがらす)などが描かれています。「どんな時でも高く飛べるように。かっこよく作ってもらいました」と込められた思いを明かしました。

田中選手はこのすね当てを着用してチュニジア戦にピッチに立つと、90分フル出場で勝利に貢献。「いろんな思いを背負って戦っているので、『自分のできることをやろう』ということだけは心掛けている。あとは自分のベストを尽くそうというだけ」と話します。

「日本を代表して戦っている以上、日本人としての誇りもありますし、日本はいいところだなと思う」と続け、「僕らサッカー選手は結果が大事なので、結果で恩返しできればいいなと思います」と語りました。

チームはこの日、日本時間26日のスウェーデン戦へ向けて調整。「大事な試合だと思う。(グループステージ)突破に関して言えばすでに大きく近づいていると思いますが、でも大会を通して勝つということが大事。突破が決まっている、決まっていないに関わらず、チーム全員で勝ち点3を取れればと思う」と勝利を誓いました。