障がい者就労支援の給付金を不正受給したとされる「絆ホールディングス」グループが会社更生法の適用を申請しました。

大阪市の福祉事業会社「絆ホールディングス」グループは、運営していた4つの就労継続支援A型事業所が障がい者就労支援の給付金約150億円を不正に受け取ったとして、市から5月付で事業所の指定取り消しを受けました。

大阪市は、市の支払い分にペナルティーを加えた約110億円の返還を求めていますが、絆ホールディングス側は「不正と指摘された点の見解が異なる」として給付金の返還請求の決定取り消しを求めて、市を提訴しています。

帝国データバンクによりますと「絆ホールディングス」と関係会社3社は、22日付けで大阪地裁に会社更生法の適用を申請。また、グループのNPO法人1社は破産申請を行っていて、負債総額は全体で約289億円にのぼるということです。

これに対し、大阪市の横山市長は…

（大阪市 横山英幸市長）「一部返済に努めていただくよう話し合いを進めていたところと認識しています。更生手続きに入られたらその計画は果たされないことになりますから非常に残念だと思います」