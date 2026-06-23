お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけしが23日、自身のアメブロを更新。22日に東京ドームで開催された楽天スーパーナイター（東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズ）を事務所の仲間たちと観戦したことを報告。客席で繰り広げられた爆笑の攻防を明かした。

【映像】藤本敏史と莉々菜さんの親子ショット（複数カット）

「延長サヨナラ！」と題して更新したブログで、富澤は「今日は年に一度の楽天スーパーナイターということで、楽天対西武が東京ドームで行われました！」と切り出し、相方の伊達みきお、あぁ〜しらき、トミドコロらのグレープカンパニーメンバーで応援に駆けつけたことを報告。そこへ、ライオンズファンのウエンツ瑛士も参戦した。しかし敵地に飛び込んだウエンツに「無理やり楽天ユニフォームを着せる伊達！」と、相方の伊達がウエンツにクリムゾンレッドのユニフォームを強制的に着用させたコミカルな写真を披露した。

その後、点を取られては取り返すハラハラの展開に、ウエンツとも一喜一憂しながら客席は大盛り上がり。そして迎えた延長12回裏、楽天がサヨナラ勝ちを決めると、富澤は「自分もテンションが上がって、飲めないのに『ビールください！』タオルを掲げていました!!」と、はしゃいだ様子を振り返った。

最後は「また楽天との試合見に来いよ、ウエンツ！」と、ウエンツへのメッセージで締めくくった。