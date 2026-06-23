ローソンにて、6月27日より「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」(1回850円)が発売される。



アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」から1st STAGEに登場するキャラクターをハイクオリティフィギュア「MASTERLISE」シリーズで立体化。ジョニィ・ジョースターやジャイロ・ツェペリらがラインナップしており、ラストワン賞にはディエゴ・ブランドーのフィギュアが登場する。

○A賞 ジョニィ・ジョースター MASTERLISE



○B賞 ジャイロ・ツェペリ MASTERLISE



○C賞 スローダンサー MASTERLISE



○D賞 ルーシー・スティール MASTERLISE



○E賞 スティーブン・スティール 小物入れ



○ラストワン賞 ディエゴ・ブランド― MASTERLISE