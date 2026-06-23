【ローソン】一番くじ「ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」発売 - 気になるラストワン賞は?
ローソンにて、6月27日より「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」(1回850円)が発売される。
アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」から1st STAGEに登場するキャラクターをハイクオリティフィギュア「MASTERLISE」シリーズで立体化。ジョニィ・ジョースターやジャイロ・ツェペリらがラインナップしており、ラストワン賞にはディエゴ・ブランドーのフィギュアが登場する。
○A賞 ジョニィ・ジョースター MASTERLISE
○B賞 ジャイロ・ツェペリ MASTERLISE
○C賞 スローダンサー MASTERLISE
○D賞 ルーシー・スティール MASTERLISE
○E賞 スティーブン・スティール 小物入れ
○ラストワン賞 ディエゴ・ブランド― MASTERLISE
アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」から1st STAGEに登場するキャラクターをハイクオリティフィギュア「MASTERLISE」シリーズで立体化。ジョニィ・ジョースターやジャイロ・ツェペリらがラインナップしており、ラストワン賞にはディエゴ・ブランドーのフィギュアが登場する。
○A賞 ジョニィ・ジョースター MASTERLISE
○B賞 ジャイロ・ツェペリ MASTERLISE
○C賞 スローダンサー MASTERLISE
○D賞 ルーシー・スティール MASTERLISE
○E賞 スティーブン・スティール 小物入れ
○ラストワン賞 ディエゴ・ブランド― MASTERLISE