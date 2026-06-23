市川 栞 キャスター：

北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。



北國新聞・野口 強 論説委員：

石川県は、今月から毎月10日、県内の施設や家庭に、夜間の消灯を呼び掛ける「ライトダウンキャンペーン」を実施することになりました。

野口さん：

中東情勢がまだ不確かな中で、電力需要が高まる夏になります。夏至が過ぎ、徐々に夜が長くなって、照明の時間も長くなりがちです。





市川：できる範囲で電力消費の無駄を省きたいところですね。野口さん：そこで、きょうのテーマはこちら。

野口さん：

「月1回“消灯の日”広がるか節電の夜」。石川県のライトダウンキャンペーンは、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現に向けて、2022年に始まりました。



市川：

これまでは年1回、10月10日の夜を「いしかわゼロカーボンの日」としていましたよね。



野口さん：

公共施設やオフィス、商業施設などで一斉に照明を絞りましょうと、県民に消灯を求めてきました。

野口さん：

ことしからは環境月間の今月を皮切りに、毎月10日午後8時～10時までの2時間実施することにして、家庭や職場の不必要な照明の消灯を呼びかけます。去年10月のキャンペーンに参加した金沢のコーヒー店が、その後、独自に月1回の頻度で実施したところ、来店した人に好評だったそうです。



市川：

石川県はこれにならって、県内全体に広げることにしたんですね。

野口さん：

今月10日の1回目には、キャンペーンに賛同する176施設のうち半数以上が参加したそうで、実施した会社の中には、毎月10日をライトダウンのための「ノー残業デー」にして消灯の徹底を呼び掛け、家に帰っても消灯するように求めたところもありました。



では、1つ目の、目からウロコです。「高い照明の消費電力 “自主停電”も効果的」。

野口さん：

資源エネルギー庁によりますと、夏の電力消費量は、エアコン、照明、冷蔵庫の3種類で6割以上を占めています。家庭で最も電気を使う午後7時頃の時間帯で見ると、エアコンが全体の38・3％を占め、次いで照明が14・9％、続いて冷蔵庫が12・0％です。

市川：

熱中症対策としてエアコンは欠かせませんし、飲み物を保存する冷蔵庫も大切ですよね。



野口さん：

そうした中で電気の省エネ効果を上げるには、照明を落とす自主停電行動が大きなポイントです。



上手な照明の使い方としては…

野口さん：

▼照明器具の掃除で明るさアップ ⇒ ランプやかさが汚れると明るさは極端に低下するので、汚れやすい場所の照明はこまめに手入れ。



▼LEDランプに取り替える ⇒ 54Wの白熱電球から7・5Wの電球形LEDランプに交換すれば、年間約2883円節約できる。



▼点灯時間を短くする ⇒ 34WのLED照明の点灯時間を1日1時間短縮した場合、年間で原油換算2・77リットル、CО2にして5・3キログラムの削減になるそうなんですね。



市川：

生活スタイルを見直して、照明の無駄をなくすことが大切ですね。



野口さん：

何気ないひと手間が、大きな省エネ効果を生むと言えそうですね。



では、もう一ついきましょう、目からウロコです。「心と体のやすらぎに 安眠誘う暗さも重要」

野口さん：

聞くところによると、市川さんも夜は照明を絞って過ごすのが、自宅での生活スタイルだそうですね。



市川：

良い雰囲気を出したくて、夜10時ごろから毎日、豆電球で過ごしてます。



野口さん：

暗い中、なにをしていますか？



市川：

テレビでニュースは見ていますが、良い眠りに向けて光や電気を控えるように…

野口さん：

人間は朝起きて日光を浴びると、セロトニンという物質の作用で意識がクリアになると言われます。夜暗くなると、睡眠ホルモンのメラトニンが分泌されて、質のいい眠りを誘います。逆に、夜に光を浴び続けるとメラトニンが不足し、睡眠の質が低下して、高血圧や肥満、糖尿病のリスクが高まるという研究成果も出ています。その意味で、市川さんの夜の過ごし方は、理にかなっていると言えそうですね。

野口さん：

夏至の21日、金沢市民芸術村では「キャンドルナイト」が開かれ、ロウソクの光を楽しみながら環境を考えました。現代は24時間社会と言われ、絶えず光にさらされる環境に身を置いています。そんな生活を少し見直し夜の消灯に工夫することで、省エネだけでなく心の健康につなげたいですね。



市川：

ありがとうございました。野口さんの目からウロコでした。

