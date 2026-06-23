歌役者 9Lana、TVアニメ最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』EDテーマに大抜擢！

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世界中で愛され続ける『BLEACH』の最終章千年血戦篇の“物語の終わり”を彩る声として歌役者9Lanaが選ばれた。新曲タイトルは「螺旋（らせん）」。

傷つきながらも戦い続ける黒崎一護の姿。積み重ねてきた孤独、覚悟、絶望、そして希望。その感情のすべてを9Lanaの歌声が激しく、美しく、限界まで歌う、自身初となるストレートロックサウンド。鋭く駆け抜けるバンドサウンドに、壮大なストリングスが混ざり、 “歌役者”として磨き上げてきたあらゆる感情表現を叩き込んだ。

消えてしまいそうなほど繊細な声。

胸を締め付ける叫び。

そして9Lanaの代名詞とも言える、魂を削るような“がなり”。

まるで感情そのものが暴走しているかのような一曲「螺旋」は、『BLEACH』という壮絶な物語に真正面からぶつかっていく。

2024年のメジャーデビュー以降、唯一無二の“声の演技”で国内外から高い評価を集めてきた9Lana。アメリカ・南米を中心にグローバルなファンダムを広げ続ける中での今回の大抜擢は、日本のみならず海外ファンにとっても大きなサプライズとなるだろう。

“声”だけで物語を描いてきた9Lanaが、『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』という日本を代表する作品と共に、新たな覚醒を迎える。

新曲「螺旋」は7月25日(土)配信リリース。物語の終わりに鳴り響く、“新たな9Lana”の叫びを、ぜひその耳で体感してほしい。

＜9Lanaコメント＞

エンディングテーマ決定のお知らせを聞いた時は、とても驚きました。

同時に、”全力で歌わせていただこう”と背筋が伸び、手に汗握ったのを覚えています。

『BLEACH』に音楽で携わらせていただけるということ、まだ実感が湧かず夢を見ているかのようです。一護たちが見せてくれる、葛藤を繰り返しながらも成長する逞しい姿や勇気、『BLEACH』で学んだ宝物のような感情を胸に、懸命にそして大切に歌わせていただきました。

●配信情報

『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』EDテーマ

「螺旋」

7月25日(土)配信リリース

●作品情報

『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』



2026年7月25日（土）23:00よりテレ東系列ほかにて放送開始！

配信情報

2026年7月26日（日）より毎週日曜12:00から順次配信開始！

見放題サービス/都度課金サービス（SVOD/TVOD）

7月26日より毎週日曜12時から順次配信開始

無料配信（AVOD）

7月31日より毎週木曜24時から順次配信開始

【スタッフ】

原作・総監修：久保帯人「BLEACH」（集英社 ジャンプコミックス刊）

総監督：田口智久

監督：村田光

シリーズ構成：田口智久、平松正樹

キャラクターデザイン：工藤昌史

総作画監督：長谷川亨雄、小松原聖、高柳久美子

アクション・エフェクト作画監督：酒井智史、橋本敬史

美術監督：谷岡善王

美術設定：天田俊貴

色彩設計：合田沙織

編集：三嶋章紀

撮影監督：山田和弘、奥原聡美

CG監督：佐々木俊宏、鈴木隆弘

音楽：鷺巣詩郎

音響監督：長崎行男

音響制作：ザック・プロモーション

アニメーション制作：PIERROT FILMS

【キャスト】

黒崎一護：森田成一

石田雨竜：杉山紀彰

井上織姫：松岡由貴

茶渡泰虎：安元洋貴

志波岩鷲：高木渉

朽木ルキア：折笠富美子

阿散井恋次：伊藤健太郎

浦原喜助：三木眞一郎

四楓院夜一：ゆきのさつき

京楽春水：大塚明夫

朽木白哉：置鮎龍太郎

日番谷冬獅郎：朴璐美

更木剣八：立木文彦

藍染惣右介：速水奨

ユーハバッハ：菅生隆之

ユーグラム・ハッシュヴァルト：梅原裕一郎

アスキン・ナックルヴァール：武内駿輔

ジェラルド・ヴァルキリー：小山剛志

＜ストーリー＞

死神と滅却師、千年に亘る血戦の果てに滅びの未来が視えようとも──

霊王宮に立ち入らんとするユーハバッハを迎え撃つ王属特務・零番隊。

だが、滅却師の王とその親衛隊は、零番隊の壮絶な卍解を打ち破り、遂に霊王大内裏に踏み入る。

兵主部一兵衛から霊王護衛を託された黒崎一護たち。

しかし、ユーハバッハの策略により、一護はその剣で霊王を斬ってしまう。

霊王の死──それは、三界の崩壊を意味していた。

各界に『歪み』が現れ、滅びの予兆が世界を覆い始める。

護廷十三隊は滅却師の残党と手を組んで、霊王宮へと向かう。

だが、霊王宮は《見えざる帝国》の手に堕ち、《真世界城》へと姿を変えていた。

死神たちを嘲笑うかのように天空に聳え立つ城で親衛隊が待ち受ける。

《真世界城》各地で、護廷十三隊と親衛隊の激戦が繰り広げられる。

一護は雨竜の真意を知り、互いに信じあう友として、世界を護る決意を新たにする。

『全知全能』をも越えた存在となったユーハバッハ。

三界の存亡を懸けた壮絶な戦いは終焉へと向かう。

混沌の禍を進んだ先に待つのは絶望か希望か--。

＜BLEACHとは＞

『BLEACH』は週刊少年ジャンプで連載され、シリーズ累計発行部数は1億3000万部を超えるなど完結後も世界中で根強い人気を誇る、

久保帯人による剣戟バトルアクションコミック。

2004年10月より放送を開始したTVアニメはこれまでに360話以上が制作され、長編劇場アニメも4作を数える。

最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月よりテレ東系列ほかにて放送開始された。

最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』は2026年7月より放送される。

＜9Lana profile＞

歌役者 9Lana。

9つの声質を自在に操る、カメレオンボイスの持ち主。

まるで楽曲の主人公が憑依したかのような圧倒的な表現力と、“声”だけで物語を描き切る唯一無二のボーカルコントロールで注目を集める。

2024年4月メジャーデビュー。

その後もコンスタントにリリースを重ね、アメリカ・南米を中心にグローバルなファンダムを形成。

活動の幅を世界へと広げ続けている。

特に、内緒のピアス「プロポーズ」のカバーはBillboard JAPANソングチャートにランクイン。

“声で演じる”という唯一無二のスタイルで、国内外から高い評価を獲得している。

“声”を武器に、ジャンルや国境を越えて存在感を放ち続けている。

©久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

関連リンク

『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』公式サイト

https://bleach-anime.com/

9Lanaオフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/9Lana/