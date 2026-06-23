あす24日にかけ、雨がさらに強まる見込みです。週末は、台風7号が暴風域をともなって鹿児島県内に接近するおそれも出てきました。大山気象予報士の解説です。

あす24日は梅雨前線の影響で、薩摩、大隅地方は大雨のおそれがあります。予想される雨の量は多いところで、1時間に50ミリ。非常に激しい雨で、滝のように降るおそれがあります。

さらに、24日夕方までの24時間には150ミリから180ミリ、あさって25日夕方までにさらに雨の量が増えるおそれがあり、土砂災害などに注意が必要です。

雨の予想をご覧ください。このあと夜から、薩摩、大隅、種子島、屋久島地方を中心に雨となりそうです。

薩摩、大隅地方では、あす24日の日中、局地的に非常に激しい雨の降るおそれがあります。

次に台風7号の情報です。台風7号を23日午後3時にはフィリピンの東にあって、非常に強い勢力となっています。

北寄りに進んで、26日金曜日には奄美地方に、27日土曜日にかけて薩摩、大隅、種子島、屋久島地方に接近するおそれがあります。

今より勢力を落としますが、暴風域を伴って県内に近づくおそれがあります。その後は東に進んでいきそうです。

雨と風の予想です。あす24日は薩摩、大隅地方で大雨のおそれがあります。そして26日金曜日は、奄美地方で次第に雨や風が強まってきそうです。

27日土曜日は薩摩、大隅地方でも雨風が強まるおそれがあり、大雨や暴風、高波に警戒が必要です。

特に薩摩、大隅地方は台風が近づく前から大雨となって、台風によってさらに雨の量が増えると、土砂災害のリスクが高まるおそれがあります。注意をしてください。

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