４７歳の有名女性芸人の夫がバラエティー番組に登場し、ネットが沸いた。

２２日放送のテレビ朝日系「サンド＆キスマイの気になるマン」は、街で聞いた簡単な“太らない術”を紹介し、タレントや芸人が実践して調査。お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の「しずちゃん」こと山崎静代は、利き手じゃない方で食事する方法を３日間試した。

２日目の夕食は、もつ鍋。出演した管理栄養士によると、比較的糖質が少なくたんぱく質が豊富なんだとか。

外食先のテーブルで、もつ鍋を囲む様子を撮影。しずちゃんの右隣には、シルバーヘアの男性が…。ナレーションでその正体を説明し「サラッと映っているが、実は２０２２年に結婚した夫の佐藤達（とおる）さん」と説明。スタッフが「２人でテレビ出演は？」とたずねると、しずちゃんは「出たことないです、初めてです」と言い、２ショットはテレビ初公開だという。再びスタッフが「告白はどちらから？」と聞くと、夫の佐藤は「しずちゃんから。猛烈なアタックで。そういうのがすごく僕、うれしくて。素敵な人だなって」と語った。

ネット上では「しずちゃんてご結婚されてたのね」と驚く人も。「え！しずちゃんのご主人も登場してる」「旦那さんなんだ」「しずちゃんのダンナ様なんだね〜とてもステキな雰囲気の２人」「しずちゃんのご主人、とっても優しそうでおふたりの姿にほっこり」といった感想が寄せられた。