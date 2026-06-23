ヤクルト、ソフトバンク、ＭＬＢで活躍した五十嵐亮太さんが２３日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。「球界のキムタク」と言われたイケメンゆえのモテ伝説を明かす一幕があった。

この日の番組では「五十嵐亮太にぶっちゃけて答えてほしい質問」コーナーを展開。「現役時代、とんでもなくモテた？」という問いかけに用意された「ＹＥＳ」の札を堂々と上げた五十嵐さん。

「遠征先で食事に行くと言った時にいろんな先輩に誘われるわけですよ」と話し出すと「その先輩に『亮太に会いたいって言ってる人がいるから、ちょっと来てよ』って言われて『はい、分かりました』って行くじゃないですか。そうしてる間に違う所でも『亮太、今、何やってるの？ 今からちょっだけ顔出してくれない？』って言われて部屋帰ったところだけど行くわけですよ。…っていうのを繰り返してました。すごい、いろんな所に呼ばれた」と振り返った。

ＭＣの垣花正に「一番のモテ期はいつ？」と聞かれると「僕、結婚も早かったんで、ヤクルト時代ですね」と返答。「最初に（１軍に）上がった頃」と続け、妻との出会いについては「先輩が『バイト先で気に入ってる子がいるんで、ちょっと、あの子の（電話）番号教えてもらってよ』っていうのが、きっかけで」と告白。

「先輩の方が先に気に入っていた？」と聞かれると「そうですね。それで仲良くなって（飲み会の）幹事になって『一緒にご飯行きましょうよ』の流れですね」と答え、最初に頼んできた先輩については「クビになっちゃったんです。その年に」と明かしていた。