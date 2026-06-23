手つかずとなっているリニア中央新幹線の静岡工区について、静岡県の鈴木康友知事が7月にも「着工容認」の判断か。開業への道筋も見えてくるのでしょうか。

【写真を見る】リニア“手つかず”の静岡工区 7月にも静岡県知事が着工の“ゴーサイン”判断へ 難工事で工事完了まで10年ほど リニア開業の見通しは？

6月23日、静岡県議会。リニアの静岡工区をめぐり注目の答弁が…

（静岡県 鈴木康友知事）

「着工の判断に必要な材料は、着実に整いつつある」

静岡工区は「大井川の水問題」でストップ

静岡工区は、大井川の水問題などで静岡県とJR東海の対立が続いてきましたが、2024年に「リニア推進派」の鈴木知事が就任し、前向きな話し合いが進められ、着工に向けてのハードルは静岡県の条例に基づく「自然環境保全に関する協定の締結」と「知事の判断」を残すのみに。

早ければ7月にも着工容認の判断下すか

その判断はいつになるのか、見通しを問われた鈴木知事は…



（鈴木知事）

「それほど遠くない時期に、何らかの考えをお示しできる」



具体的な時期には踏み込まなかったものの関係者によりますと、静岡県は「自然環境保全に関する協定」を締結する方向でJR東海と調整に入っていて、鈴木知事は「早ければ来月にも」着工容認の判断を下す可能性があるということです。

JR東海 静岡工区の着工後に開業時期を示す方針

静岡工区は南アルプスを貫く難工事で、工事完了までに10年ほどかかるとされ、JR東海は、静岡工区の着工後に開業時期を示す方針です。



鈴木知事の「ゴーサイン」は、プロジェクト全体のスケジュールにも大きな意味を持っています。

JR東海の株主はリニアについて…

静岡県議会と同じ時間帯に、名古屋ではJR東海の株主総会が…



（株主）

「リニアの進捗状況は気になる。早く開業してほしい。それに向けた工事も進んでほしい」



「（リニアの）開通時期が一番気になる。開通に向けた具体的な展望などを聞けるとうれしい」

丹羽社長「早期開業を目指して全力で取り組む」

株主総会では、静岡工区の状況についての質問に対し、JR東海は「地元の理解を得ながら着工準備を進めていく」と強調し、丹羽俊介社長が「早期開業を目指して全力で取り組む」と話しました。



リニア開業への筋道は7月には見えるのか？鈴木知事の最終判断が注目されます。