坂巻有紗、『OOO』所属を発表「人としても成長できるよう」 『仮面ライダーガッチャード』ラケシス役で人気
俳優の坂巻有紗が23日、自身のXがを更新。新事務所に所属を発表した。
【写真】直美さんの登場に笑顔！ウルウルの坂巻有紗
この日、坂巻は「ご報告」というポストを投稿。そこでは「この度、私坂巻有紗はOOOEntertainmentに所属することになりました」と伝えると「役者としても人としても成長できるよう今後も精進しますので、何卒よろしくお願いいたします」とさらなる飛躍を誓っていた。事務所側のXでも所属が報告され「本日から坂巻有紗がOOO（スリーオー）所属になりました！」と伝えていた。
坂巻は『仮面ライダーガッチャード』のラケシス役で人気に。所沢市観光大使も務めている。
【写真】直美さんの登場に笑顔！ウルウルの坂巻有紗
この日、坂巻は「ご報告」というポストを投稿。そこでは「この度、私坂巻有紗はOOOEntertainmentに所属することになりました」と伝えると「役者としても人としても成長できるよう今後も精進しますので、何卒よろしくお願いいたします」とさらなる飛躍を誓っていた。事務所側のXでも所属が報告され「本日から坂巻有紗がOOO（スリーオー）所属になりました！」と伝えていた。
坂巻は『仮面ライダーガッチャード』のラケシス役で人気に。所沢市観光大使も務めている。