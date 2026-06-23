中国・北京を訪問している自民党の橋本岳衆議院議員は、22日、中国外務省の華春瑩外務次官と会談しました。会談後、橋本議員は、「交流の糸口はつかめた」と手応えを語りました。

自民党の橋本岳衆議院議員は、日本国際貿易促進協会＝国貿促の会長代行として21日から北京を訪問していて、22日は中国外務省で華春瑩外務次官とおよそ1時間会談しました。

会談では、華外務次官から、今月亡くなった国貿促会長の河野洋平元衆院議長への哀悼の意が表されたということです。

その上で、高市首相の台湾有事をめぐる発言などについて、日本への批判を繰り返したということです。

これに対し、橋本議員は、「日本が軍事的な国を目指しているように思っているのであれば、そのようなことはない」と反論しました。

また、華外務次官は、「経済界が日中関係の改善に積極的に役割を果たすことを期待する。次回の訪中団を歓迎する」と述べたということです。

日中関係が去年秋に悪化して以降、与党の議員が中国政府の高官と会談したのは初めてとみられます。

橋本議員は、「改善に向けて動いていこうという意思をお互いに確認できた。交流の糸口をつかめたのは大きな成果だ」と強調しました。