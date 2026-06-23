“倉敷天領夏祭り”の「代官ばやし」踊りを披露するのは人型ロボットです。

【写真を見る】ヒューマノイドロボットが“倉敷天領夏祭り”の「代官ばやし」踊りを披露 倉敷市のMASCが4体を導入【岡山】

微妙な身のこなしを難なく再現

岡山県倉敷市の一般社団法人が、高度な運動制御技術を備えたヒューマノイドロボットを導入し、きょう（23日）、踊りなどのデモンストレーションが行われました。

「佐渡が一なら 二は笠松か 三が倉敷」

手足を自在に動かし人間さながらに「代官ばやし」を踊るのは、中国の企業が開発したヒューマノイドロボット「Unitree G1」です。

一般社団法人MASCが4体を導入

1体約600万円で、倉敷市の経営者らでつくる一般社団法人MASCが4体を導入しました。

動かせる関節の数は29、高度な運動制御技術を備え、寝た状態から起き上がったり、引っ張られてもバランスをとったりと人間に近い動作ができます。さらに…

（ロボット）

「よっしゃ！倉敷といえば美観地区は絶対外せんよ」

AI＝人工知能を搭載し対話機能も備えます。

ヒューマノイドロボットが人間と共生していく社会を見つめて

（MASC観光ビジネス部会 永田昭二部会長）

「MASCは未来型の研究をするところなので、

空飛ぶクルマと同じようにロボットを今後ビジネスに生かしていくものとして導入しました」

「代官ばやし」の動きはプログラミングによって覚えさせたものです。

7月25日 踊り連に参加

倉敷天領夏祭り当日には、実際にMASCの踊り連に参加し街を練り歩くということです。

（MASC 坂本万明副理事長）

「人間と一緒に踊っている姿を、子ども心にどう感じるか。将来こういったロボットと共生していく社会をどうイメ―ジするかというのが私どもの今回の狙いでもある」

カンフーも！

カンフーや軽快なポップチューンに合わせた動きも…次世代の技術を身近に感じてほしいと導入されたロボット。

「くらしき空飛ぶクルマ展示場」で、展示や実証運用が行われます。