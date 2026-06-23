彼氏・彼女にやってもらいたいスポーツ、男女ともに「バスケ」が1位…現役高校生対象の調査で

株式会社ワカモノリサーチは6月23日、全国の現役高校生を対象に実施した「彼氏・彼女にやってもらいたいスポーツ」に関するアンケート調査の結果を発表した。

同社が運営する10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、全国の現役女子高生と男子高生に「彼氏・彼女にやってもらいたいスポーツはなんですか？」というアンケートを実施。その結果、女子高生が彼氏にやってもらいたいスポーツ、男子高生が彼女にやってもらいたいスポーツのいずれも、バスケットボールが1位に選ばれた。

女子高生が「彼氏にやってもらいたいスポーツ」の1位は、28.2パーセントの支持を集めたバスケットボール。回答理由では「一番やっててかっこいい」「運動量がすごいし男っぽい」「素早く動いてるのがかっこいい」「かっこよくて見応えがある」など、スピード感のあるプレーや試合中の雰囲気に魅力を感じる声が多く寄せられたという。

また、「彼氏がやってるから」「好きだった人がバスケ部で、そこからなんとなく印象が良いから」「試合を一緒に見に行きたいから」「自分もやっていて話がわかるから」といった回答もあり、“王道でかっこいい”というイメージに加えて、身近な経験や共通の話題としての親しみやすさも人気を支えているようだ。

女子高生のランキングでは、2位にサッカーが24.5パーセントでランクイン。3位は野球が9.2パーセント、4位はバレーボールが8.8パーセント、5位はバドミントンが4.8パーセントだった。

一方、男子高生が「彼女にやってもらいたいスポーツ」の1位もバスケットボールとなり、34.4パーセントを獲得。回答理由では「一緒にできるから」「一緒にしたいから」という声が目立ち、女子高生の回答と比べると、男子高生は一緒にプレーできることや距離の近さを重視する傾向がうかがえる結果となった。

男子高生のランキングでは、2位にバレーボールが20.4パーセントで続き、3位はバドミントンが10.8パーセント、4位はテニスが6.5パーセント、5位は水泳が5.4パーセント。バドミントンやテニスでも「一緒にやりたい」「一緒に楽しめる」といった理由が多く、男子高生側では“ともに楽しめるスポーツ”としての要素が重視されているようだ。

▼令和の女子高生に聞いた「彼氏にやってもらいたいスポーツ」



1位 28.2% バスケットボール



2位 24.5% サッカー



3位 9.2% 野球



4位 8.8% バレーボール



5位 4.8% バドミントン

▼令和の男子高生に聞いた「彼女にやってもらいたいスポーツ」



1位 34.4% バスケットボール



2位 20.4% バレーボール



3位 10.8% バドミントン



4位 6.5% テニス



5位 5.4% 水泳





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