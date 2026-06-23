ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の剣持刀也の1st Mini Album『Augment』に関する最新情報が発表された。

【画像あり】イラストはAKAPiiが担当 各種キャンペーン・法人別オリジナル購入特典

6月22日12時より、にじさんじ公式YouTubeチャンネルにて、『Augment』収録楽曲のハイライトを試聴できるXFD動画が公開された。エッジの効いた楽曲から新たな一面を見せるナンバーまで、バラエティに富んだ収録楽曲の魅力が凝縮されている。『Augment』は7月15日に発売される。

あわせて、Pre-add/Pre-saveキャンペーンも同日12時より開始。7月15日0時のアルバム配信開始前に、Apple Music、Spotify、Amazon Musicのいずれかでアルバムを事前登録のうえ、応募フォームから申し込むことで、特典としてスマートフォン用壁紙画像が入手できる。応募期間は7月14日23時59分まで。

通常盤（2,750円）、初回生産限定盤A（6,050円、CD＋Blu-ray）、初回生産限定盤B（3,520円、CD2枚組）の3形態で展開。

新曲7曲に加え、初回生産限定盤AにはBlu-rayで制作にまつわるドキュメンタリー映像、初回生産限定盤Bには「儀式の唄」「エゴロック」「怪獣」「Sharpness…」のリアレンジ楽曲・カバー楽曲4曲が収録される。

初回生産分には剣持刀也リアルソロライブ【虚空狂宴】のチケット先行抽選シリアルコードが封入される。

法人別オリジナル購入特典も展開される。

にじさんじオフィシャルストアでは有償特典として台座付き顔面ハンドスピナー＋ダイカットステッカー3種セット、無償特典として「剣持刀也」学生証が用意される。

Amazon.co.jpではメガジャケ、アニメイトではオーロラダイカットステッカーとロングフォト、全形態購入特典としてA3クリアポスター、楽天ブックスではアクリルキーホルダー、タワーレコードではデジタルチェックホログラム入りデザインカード、HMVではフォトカードとクリアファイル、Sony Music Shopではリリース記念レプリカチケット、セブンネットショッピングでは缶バッジが特典として付属する。

また、リアルソロライブ【虚空狂宴】は10月11日にKアリーナ横浜にて開催される。ゲストには葛葉ほかが出演。アルバム封入シリアルによる先行抽選は7月15日12時より受付を開始する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）