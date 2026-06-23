2026年6月19日、お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希が自身のYouTubeチャンネルを更新。化石博物館に訪れる様子を公開した。

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今回平子がやってきたのは、新宿区にある『買える化石博物館 TOKYO』。さっそく店内を見て行くことに。店員に「激ヤバゾーン」と聞いて案内されたのは、「ケブカサイ」という化石。かつて生息していたサイの一種のようだ。この化石は4万年前のものになるようで、歯が綺麗に残っているところが魅力だという。値段について平子は「めっちゃ高い」と驚きつつ、化石の迫力に納得し「そうなんだ」「いい車」くらいと、コメントをした。

続いて見たのは、「バシロサウルス」の化石。4000万年前のもののようだが、価格は「ケブカサイ」の方が高額になるという。また、価格については「買えなくもない」金額だと平子は紹介した。ほかにも、5500万年前の古代魚が何匹も残っている化石も展示されており、価格について平子は「買えます」とコメント。「手届くんだな」と、化石の意外な価格帯について感想を語った。また、平子は「トリケラトプス」のフリル部分の化石を実際に触らせてもらい、「おっも」「新体験」と触り心地について紹介した。

平子はその後もいろいろな化石を見学。「子どもに選ばせてあげたい」と後日来店し、アンモナイトの化石を購入したようだ。この化石は1億5000万年前のものになるようで、「高級な買い物」「めちゃくちゃ良かった」と振り返った。

今回の動画に視聴者からは「勝ち組すぎる」「めちゃめちゃいいやんか」といった声が集まった。

（文＝向原康太）