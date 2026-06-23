岡山市議会の「歴史・文化をいかしたまちづくり調査特別委員会」は、今月（6月）23日、岡山市ゆかりの偉人に関する認知度や顕彰の必要性を調査した「偉人の顕彰に関するアンケート」の結果概要を公表しました。

【写真を見る】岡山市の偉人で知名度ナンバーワンは！？ 全世代でトップは「憲政の神様」と称されるあの人【岡山】

アンケート概要

このアンケートは、岡山市ゆかりの偉人の功績を再評価し、歴史文化資源としてまちづくりに活かす取り組みを検討することを目的として実施されたものです。

【期間】

今年（2026年）2月20日から3月20日

【対象】

小学5年生以上

【回答者数】

小学5・6年生・中学生：5,554人

一般・高校生以上：818人 計6,372人

調査では、「政治・社会」「産業・社会開発」「学問・教育・社会福祉」「文学・文化・芸術・芸能」「スポーツ」の5分野にわたり、計41人の偉人が例示され、各人物の認知度が問われました。

※今回の対象は西暦1700年以降に亡くなった人のみ

1位は全世代であの人！

認知度ランキングでは、〈小学5・6年生・中学生〉、〈一般・高校生以上〉のいずれの区分においても、犬養毅が首位となりました。小中学生では2,384人、一般では792人が「知っている」と回答しています。

「憲政の神様」犬養毅

犬養毅は明治から昭和にかけて政治家として活躍し、

総理大臣だった76歳のときに5・15事件で青年将校の凶弾に倒れました。

1855年、現岡山市北区川入生まれ。

1931年12月、内閣総理大臣となる。

1932年5月15日、首相官邸で海軍青年将校らの銃弾を受け、死去。

憲政を貫いた姿勢から「憲政の神様」とも称される。

偉人の認知度ランキング（小学５・６年生、中学生）

1位：犬養毅（2,384人）

2位：藤田伝三郎（2,066人）

3位：緒方洪庵（1,748人）

4位：人見絹枝（934人）

5位：ローウェンホルスト・ムルデル（833人）

6位：坪田譲治（562人）

7位：瀧善三郎（543人）

8位：三宅精一（427人）

9位：石井十次（397人）

10位：浮田幸吉（318人）

偉人の認知度ランキング（一般・高校生以上）

1位：犬養毅（792人）

2位：人見絹江（704人）

3位：江田五月（702人）

4位：坪田譲治（615人）

5位：緒方洪庵（609人）

6位：木原光知子（578人）

7位：吉行あぐり（528人）

8位：石井十次（521人）

８位：内田百輭（521人）

10位：藤田伝三郎（509人）

偉人に対する思い、世代間でギャップ？

一般（高校生以上）では、1位の犬養毅（792人）に続き、人見絹枝（704人）、江田五月（702人）の順となりました。小中学生で2位だった藤田伝三郎は一般では10位にとどまるなど、年代層によって認知度の分布に差異が見られます。

偉人を展示する企画展への来場意向については、一般では50.7%が「行きたい」と回答した一方、小中学生では「行きたい」が22.5%、「行かない」が36.5%、「わからない」が41.0%となっており、若い世代への関心喚起が課題として浮かび上がっています。

偉人を顕彰する必要性については、一般の57.6%、小中学生の46.5%がそれぞれ「思う」と回答しました。「思わない」は一般で13.7%、小中学生で15.2%にとどまっており、両層ともに顕彰への一定の支持が示されています。

詳細な結果については、近日中に岡山市議会の公式ホームページで公表される予定です。