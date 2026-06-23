児童たちの学びの場、小学校。

中には、児童の数が少ない、小規模校と呼ばれるところがあります。

きょうは山形市と小国町の小規模校が合同授業を行い、互いの地域の魅力を伝えあい、大人数での学びをふかめました。

【写真を見る】おにごっこも給食も、いつもより大人数で！全校児童13人と4人の小学校が交流学習（山形）

きょう合同授業を行ったのは、全校児童１３人の小国町立叶水小学校と、全校児童４人の山形市立蔵王第三小学校です。

地元の魅力を伝え、大人数での学びを深めようと交流学習を毎年行っています。

Ｑ小国町をどう感じてほしい？

児童「人口とか少ないかもしれないけれど、自然が美しくてわらびとか有名なものも色々あるのでいい町だなと思います」

■この日のために大人数でできる遊びを計画！

佐藤友美アナウンサー「続いては、ドッジボールのボールをフリスビーに変えたドッチビーです。違う学校同士でも協力し合いながら楽しんでいます」

叶水小学校の児童たちは、この日のためにいつもよりも多い人数だからできる遊びをしようとレクリエーションを計画してきました。

おにごっこも普段よりも多い人数で行うと一層楽しく感じるようです。

蔵王第三小学校児童「楽しかったです」



叶水小学校児童「普段遊ばない子たちと一緒に遊んで楽しかった」

■給食もみんなで！お友達はできたかな？

「いただきます」

体を動かした後は、お待ちかねの給食の時間。みんなで食べる給食は格別です。

佐藤友美アナウンサー「お友達はきょうできた？」

蔵王第三小学校児童「できましたね。ゴルフやった人。（小国町は）自然がいいなと思った」

小国町立叶水小学校・叶水中学校 髙野佳樹 教頭「小規模なので交流するときはいつも受け入れてもらう側なので、受け入れる側になるのは貴重な学習の機会だと考えている」

９月には、蔵王第三小学校に叶水小学校の児童たちが訪れ、交流するということです。