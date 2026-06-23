山形市では、きょうから紅花染めの作品展が始まりました。

展示品の中には大阪・関西万博で、世界を魅了した作品も展示されています。

【写真を見る】超貴重！万博で展示された紅花染め作品、初の一般公開！ テーマは“世界” 山形美術館で「紅花の世界展」開幕

西村雛妃アナウンサー「紅花染めの振袖。鮮やかな赤色が美しいですよね。そしてこちら、藍染めとコラボするとこのような色にも変身するんです」

山形美術館では、きょうから「紅花の世界展」が始まりました。

紅花染めの振袖や雛人形など１０作品が並びます。

訪れた人は（埼玉県から）「すごい真っ赤な色でびっくりしました。ちょっと欲しいけど手が出ない」

■経年で変わる色も魅力の一つ

河北町の紅花染めの第一人者、鈴木孝男さんが２年前に染めた作品です。

隣にあるこちらの振袖は３０年前に染めたものなのですが・・・

河北町役場 商工観光課 奥山明子さん「３０年前はこういう色だった。紫外線で色が変わってしまった。もともとはこういう色だった。着る人の年齢に合わせて変わっていく色、そういうところも魅力だと思います」

今回の展示のテーマは「世界」。

会場でしか見られない貴重な作品もあります。

■超貴重！万博で展示された作品が初の一般公開

西村雛妃アナウンサー「こちらの作品は、鳳凰が紅花を世界に広めるということを表現しています。近くで見てみると実際の紅花が使われています」

こちらの作品は川原隆邦さんの「ザ・クリムゾン・レガシー・ヤマガタ」。

去年開催された大阪・関西万博の、迎賓館で展示されたもので、今回、初めて一般公開されました。

森谷俊雄 町長「大阪万博から世界に発信されたこの紅花作品。そして河北町に昔から残っているもの。それを一堂に見ていただいて、多くの皆さんに楽しんでいただきたい」

この「紅花の世界展」は今月２８日まで開催されています。