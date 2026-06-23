中東情勢の影響で白黒のパッケージとなったポテトチップスが、広島県内のスーパーにも並び始めています。



■大江 芳樹 記者

「本来、カラフルでキャラクターの入ったパッケージとなっているポテトチップスですが、こちらの店舗に並んでいるものを見てみますと、白黒で簡素なパッケージとなっています。」





広島市南区のゆめタウン広島では、白黒のパッケージとなった、カルビーのポテトチップスが23日から店頭に並びました。■購入客「話題になってたから、ちょっと買ってみようかなと思って。」「パッケージだけ、もしかしたら保存するかもしれない。」約50年描かれたキャラクターもいなくなった白黒の簡素なパッケージ。カルビーは中東情勢の影響で、ナフサ由来のインクの調達が不安定になったことから、14の商品のパッケージを白黒の印刷に順次切り替えています。Q．白黒だと味が違う（と感じる）？■購入客「いやいや、食べれば一緒ですよ。中身が変わらなければ問題はない。」一方、中東情勢の影響で頭を悩ませているのが、安芸高田市の農家です。チンゲンサイを包むナフサ由来のビニール袋が、7月から通常の約4割値上げされるといいます。■チンゲンサイ生産者 岡田 耕治 さん「もうぎりぎり、いっぱいいっぱい。チンゲンサイの売値が上がってきているかといえば全く変わらない。」アメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書へ署名しましたが、先行きは不透明です。■チンゲンサイ生産者 岡田 耕治 さん「自助努力では、どうにもならない現状まできているので、一刻も早く国の緊急対策をなんとか打ち出してほしい。」中東情勢の影響がいつまで続くのか、農家の悩みは尽きません。ナフサ不足の影響がいつまで続くのか、アメリカとイランの協議の行方にも引き続き注目です。【2026年6月23日 放送】