W杯日本代表ユニホーム販売好調 森保ジャパン活躍で品薄状態
サッカー・ワールドカップが盛り上がる中、優勝を目指す森保ジャパンの活躍とともに、ユニホームの売れ行きも勢いが増しています。
広島県内でも盛り上がりを見せるFIFAワールドカップ。
23日、広島市内のデパートを訪ねると・・・。
■福屋営業企画課 横山 慧 係長
「非常に在庫が少ない状態になっています。特に試合があったタイミングは、活躍した選手のユニホームが売れる傾向があります。」
その中村選手のユニホームを買いに来たという人は。
■来店客
「中村敬斗、すっごいハンサムだったので、もしあったら買おうかなと思ったて来たけど、なかったので。（店員が）この人もハンサムですって。」
手にしたのは、チュニジア戦で2ゴールを決めた上田綺世選手のユニホーム。
■来店客
「4年に1回だから、これは買っとくべきかなと思いました。」
こちらの女性の目当ては・・・。
■来店客
「息子が逢生（あお）という名前なので、田中碧選手を応援してて。」
チュニジア戦で先発出場した田中碧選手。名前付きのユニホームはすでに完売していました。
■来店客
「結構売り切れているので（名前がない）田中碧選手の7番のユニホームにしようかな。」
26日のスウェーデン戦は、このユニホームを着て自宅で応援する予定です。
■来店客
「がんばれ、森保ジャパン！田中碧選手のゴールを期待しています。」
こちらのデパートでは特設コーナーでの販売は24日までで、25日以降は5階のスポーツ店で販売するということです。
【2026年6月23日 放送】