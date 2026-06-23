サッカー・ワールドカップが盛り上がる中、優勝を目指す森保ジャパンの活躍とともに、ユニホームの売れ行きも勢いが増しています。



広島県内でも盛り上がりを見せるFIFAワールドカップ。

23日、広島市内のデパートを訪ねると・・・。



■福屋営業企画課 横山 慧 係長

「非常に在庫が少ない状態になっています。特に試合があったタイミングは、活躍した選手のユニホームが売れる傾向があります。」





特にオランダ戦でゴールを決めた中村敬斗選手のユニホームは、完売したといいます。その中村選手のユニホームを買いに来たという人は。■来店客「中村敬斗、すっごいハンサムだったので、もしあったら買おうかなと思ったて来たけど、なかったので。（店員が）この人もハンサムですって。」手にしたのは、チュニジア戦で2ゴールを決めた上田綺世選手のユニホーム。■来店客「4年に1回だから、これは買っとくべきかなと思いました。」こちらの女性の目当ては・・・。■来店客「息子が逢生（あお）という名前なので、田中碧選手を応援してて。」チュニジア戦で先発出場した田中碧選手。名前付きのユニホームはすでに完売していました。■来店客「結構売り切れているので（名前がない）田中碧選手の7番のユニホームにしようかな。」26日のスウェーデン戦は、このユニホームを着て自宅で応援する予定です。■来店客「がんばれ、森保ジャパン！田中碧選手のゴールを期待しています。」こちらのデパートでは特設コーナーでの販売は24日までで、25日以降は5階のスポーツ店で販売するということです。【2026年6月23日 放送】