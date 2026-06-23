「妻をバラバラにしました」誰にも言えない秘密を1万円で打ち明けるざんげ室。社会をナメきった女はこの密室で、人間の闇を知ることに…／洋介犬さん傑作選

「妻をバラバラにしました」誰にも言えない秘密を1万円で打ち明けるざんげ室。社会をナメきった女はこの密室で、人間の闇を知ることに…／洋介犬さん傑作選