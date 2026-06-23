【漫画】この漫画をはじめから読む

人知れず抱えたざんげの告白や、人間の業を描く洋介犬さん。短いながらも心に残るサイコホラーの中から特に反響の大きかったものをまとめた『洋介犬さん傑作選』をお届けします。

→『洋介犬さん傑作選』を最初から読む

【漫画】本編を読む


黒懺悔_1話_2


黒懺悔_1話_3


黒懺悔_1話_4


黒懺悔_1話_5


黒懺悔_1話_6


黒懺悔_1話_7


黒懺悔_1話_8


黒懺悔_1話_9


黒懺悔_1話_10


本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

著：洋介犬