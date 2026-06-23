ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「妻をバラバラにしました」誰にも言えない秘密を1万円で打ち明ける… 「妻をバラバラにしました」誰にも言えない秘密を1万円で打ち明けるざんげ室。社会をナメきった女はこの密室で、人間の闇を知ることに…／洋介犬さん傑作選 「妻をバラバラにしました」誰にも言えない秘密を1万円で打ち明けるざんげ室。社会をナメきった女はこの密室で、人間の闇を知ることに…／洋介犬さん傑作選 2026年6月23日 19時0分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】この漫画をはじめから読む人知れず抱えたざんげの告白や、人間の業を描く洋介犬さん。短いながらも心に残るサイコホラーの中から特に反響の大きかったものをまとめた『洋介犬さん傑作選』をお届けします。→『洋介犬さん傑作選』を最初から読む【漫画】本編を読む黒懺悔_1話_2黒懺悔_1話_3黒懺悔_1話_4黒懺悔_1話_5黒懺悔_1話_6黒懺悔_1話_7黒懺悔_1話_8黒懺悔_1話_9黒懺悔_1話_10本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。著：洋介犬 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む[