にじさんじ・ルンルン、一時活動休止を発表「長くそばにいるために、ちょっと待っててもらえると嬉しいです」
VTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」のユニット「いずれ菖蒲か杜若」に所属するルンルンが23日、自身のXがを更新。一時活動休止を発表した。
【Xより】ROF-MAO剣持刀也、ユニット活動”修了”について経緯を説明した公式X【全文】
【おしらせ】というポストを投稿。「体調のすぐれない日がちょっとずつ増えて、お世話係さんと相談し少しの間お休みをいただくことになりました」と報告すると「お人間さんたちと楽しく過ごすために、長くそばにいるために、ちょっと待っててもらえると嬉しいです！！」と伝えていた。
ファンは「お大事にしてください」「たくさんリフレッシュしてきてね！」と温かいメッセージを送っていた。
■ルンルン（Lunlun）プロフィール
ある日空から落ちてきた謎のいきもの。記憶がなく、ありとあらゆる知識を吸収中。たくさん勉強して、いつかこの世界の全てを知りたい。
【Xより】ROF-MAO剣持刀也、ユニット活動”修了”について経緯を説明した公式X【全文】
【おしらせ】というポストを投稿。「体調のすぐれない日がちょっとずつ増えて、お世話係さんと相談し少しの間お休みをいただくことになりました」と報告すると「お人間さんたちと楽しく過ごすために、長くそばにいるために、ちょっと待っててもらえると嬉しいです！！」と伝えていた。
ファンは「お大事にしてください」「たくさんリフレッシュしてきてね！」と温かいメッセージを送っていた。
■ルンルン（Lunlun）プロフィール
ある日空から落ちてきた謎のいきもの。記憶がなく、ありとあらゆる知識を吸収中。たくさん勉強して、いつかこの世界の全てを知りたい。