4月にインフルエンサー・加藤神楽との交際を公表したYouTuberのヒカル。日々、2人の親しげな様子を発信しているが、加藤の発言から、ヒカルが同居していた親友が “追放” されることになり、波紋を呼んでいる。

発端となったのは、6月19日にヒカルが投稿した動画。ヒカルと加藤が、加藤の1歳の長男・ハクくんをつれて山梨県のヴィラを訪れ、プールやバーベキューで遊ぶ他愛ない内容だったのだが……。

「交際を公表した際、加藤さんとハクくんは、ヒカルさんの自宅で同棲していることが明かされました。ヒカルさんは、2年前から起業家で友人の飯田祐基さんと一緒に住んでいました。

動画内で飯田さんの話題になり、スタッフから『（飯田が）一緒に住んでいるのは邪魔だと思う？』と聞かれ、加藤さんは『邪魔じゃない？』と冗談交じりに答えました。

続けて、『これからも飯田さんと住むって考えたら、ちょっと嫌だなと思う』『どうやって追い出せばいいんだろうって』と、不満を口にしていたのです。

加藤さんの訴えを聞き、ヒカルさんは飯田さんに電話で彼女の意向を伝えると、飯田さんも『神楽ちゃんの気持ちを最優先にしましょう』と応じていました」（スポーツ紙記者）

そして動画終盤。後日、飯田氏がヒカルの家を訪れ、加藤に居座っていたことを謝罪する様子が映された。加藤のひと言でヒカルの自宅を “追放” されることになったが、Xでは、

《ヒカルの家じゃないの？ヒカルが言うならまだしも…》

《飯田って、ヒカルの同居人であり友人なんだよな？彼氏の友達を邪魔ってよく言えるね》

など、疑問を抱く声があがっている。

「ヒカルさんは、飯田さんのことを『東京でできた一番最初の親友』と評しており、一緒に仕事することもあり、公私ともに親交が深いことで知られています。

飯田さんは5月に結婚を発表していますが、仕事の延長で、ヒカルさんの家に居座ることが多く、彼の奥さんも遊びに来ることがあったそうです。

ただ、加藤さんは、飯田さんや彼の奥さんとは年が離れていて会話に入りにくいとして、『結婚して奥さんも来るからなお気まずくなった』と明かしていました。

加藤さんとしては、ヒカルさんと一緒にいる時間を増やしたい思いがあったのかもしれません。しかし、後から子どもを連れてヒカルさんの家に住むことになったにもかかわらず、長年の彼の友人を邪魔者扱いすることに疑問を抱く人もいたようです」（芸能記者）

加藤との交際を発表して以降、ヒカルはInstagramでたびたび親しげな写真を投稿している。交際宣言から2カ月が経ち、加藤の心境にも変化が表れているようだ。

「加藤さんは、飯田さんが嫌いなわけではないことを前置きしつつ、今後の訪問ペースに関して、『週1回20時まで』『終日いたいんだったら2週間に1回だけ』と、“門限” を要望し、ヒカルさんも彼女の希望を伝えていました。

また、今回の動画では、ヒカルさんの付き人であるいくみんさんに関しても、『2人で出かけるとき、いくみんさんがついてくるんです』と、やんわりと邪魔に感じていることを伝えていました。

こうした言動から、YouTubeのコメント欄では、《邪魔って言われたらみんな気を使いそう》という声もあがっています。加藤さんに “独占欲” が強い印象を受ける人もいたようです」（同前）

ヒカルはどこまでも “彼女ファースト” を貫いていくのか。