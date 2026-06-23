6月23日までに、美容誌『VOCE』の公式Instagramが更新された。表紙を務めた女優・浜辺美波のインタビュー動画が投稿された。

同投稿は、《本日発売！VOCE8月号の通常版・Special Edition の表紙を飾ってくれた浜辺美波さんにインタビュー》と題したもの。8月号で表紙を飾った浜辺は、メイクのポイントや最近ハマっているものなどについて語ったが、ファンが注目したのは彼女のビジュアルだった。

「動画では、髪を一つにまとめて、黒いレースがあしらわれたV字トップスを着用した浜辺さんが映っていました。ドアップでインタビューに答える浜辺さんですが、目元もキラキラと艶めいて、頬のチークのピンク味も濃く入っている多幸感あるメイクを披露していました」（芸能プロ関係者）

コメント欄には、そんな彼女の近影に釘づけになる声が多数寄せられていた。

《浜辺美波ちゃん？わからなかった…》

《カラコン？のせいか目の雰囲気がまた違う気がします！》

《いつものメイクと雰囲気違う、、》

など、別人のように雰囲気の変わった姿に驚く声が多い。

「メイクについて、“ピュア感” がポイントだと明かしていた浜辺さん。ふだんはナチュラルなメイクが多い彼女ですが、ローズのアイシャドウやピンクのチークなど、いつもより色味が入っていましたね。

さらに、ハイライトもしっかり入っていたため、もともとの肌のきれいさも相まってツヤツヤとした印象でした。ふだんのナチュラルメイクと違い、華やかさが出たことで、イメージの変化につながったのでしょう」（ファッション誌ライター）

同誌では、ブラックコーデとは対照的な白いニットワンピースを着用したかわいらしい姿も披露している。

「浜辺さんは同誌だけではなく、『美的』や『25ans』など、美容誌やファッションの表紙に見ない月はないほど出演しています。年々顔つきがシャープになっていて、2025年には激痩せしたと話題を集めたことも。いまをときめく国民的女優として、美を追求する努力には余念がないようです」（前出・芸能プロ関係者）

まだまだ美しさに磨きがかかる予感だ。