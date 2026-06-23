市川 栞キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。



小野：

25日・木曜日、26日・金曜日は、低気圧と前線の影響を受け、石川県内は雨が降るでしょう。



そして週末は“台風＋前線”の天気図で、雨の降り方に注意が必要です。

小野：

あす24日の予想天気図です。高気圧に覆われます。

小野：

あさって25日になりますと、前線が北上し、低気圧が近づきます。南の海上に台風が見えます。週末にかけて、情報に注意してください。





台風情報です。

小野：

2つあります。左側が台風7号、右側が台風8号です。

左側の台風7号がより日本に近づく予想です。台風7号は、今の進路予想では、石川県内には27日・土曜日午後から28日・日曜日に最も近づく見込みです。



気象台の週間予報です。

小野：

25日・木曜日、26日・金曜日は雨が降るでしょう。27日・土曜日と28日・日曜日は、今のところ28日だけが雨マークですが、最新の情報に注意してください。



さて、きょう23日に、気象台から9月までの3か月予報が発表されました。

小野：

気温は、7月・8月は平年より高いです。雨量は、ひと月をならすと、すべての月で平年並みに近いでしょう。



市川：

小野さん、5月に気象庁からエルニーニョ現象が発生した、と発表がありました。その影響はどうなんですか。

小野：

今までの場合ですと、エルニーニョ現象が発生した時の北陸地方は、冷夏になる傾向が多かったのですが、ことしの夏はさまざまな要因が重なって、暑い夏になりやすい予報です。要因というのは、地球全体が温暖化していることに加えて、上空の偏西風の位置、太平洋高気圧とチベット高気圧の張り出し具合などです。



市川：

夏も心配ですが、まず、台風の最新情報に気をつけたいですね。

