DF長友佑都が「Amazon Flex」のCMに出演

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は熱戦が続いている。日本は25日（日本時間26日）に1次リーグF組最終戦でスウェーデンと戦う。4年に1度の世界的祭典の裏で公開されたCMが「ちょっ似合い過ぎて」「ガチ笑った」などとSNSでじわじわ話題になっている。

まるで“副業”のような姿だった。それは「Amazon Flex（アマゾンフレックス）」のCM。配達員として登場しているのが、日本代表最年長39歳のDF長友佑都だ。同サイトは「長友選手、Amazon Flex配達を体験」と題した5分5秒の動画を公開。そのムービーでは長友が反射ベストを着用し、配送車両に乗り込みながら配達業務を体験する様子が収められている。

長友はW杯に5大会連続出場。精神的支柱としてチームを鼓舞している。ただ、この現役レジェンドが、なぜか「ベテラン配達員」にも見えてしまう動画の姿に、ファンも思わずSNSで反応した。

「違和感ないな居そう」

「ちょっ似合いすぎててやばい」

「長友仕事選んでほしい」

「黄色のベスト似合いすぎ！こういう人いる！」

「広告だけどガチで笑った」

「なんで似合うんだろうｗｗｗ」

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）