ベッドの上で向かい合い、二本足で立ちながら睨み合う２匹の猫。お互いどちらが先に手を出すのか様子をみているかのように、動きがスローモーション。このまま取っ組み合いが始まってしまうのでしょうか。投稿は、記事執筆時点で1万いいねに迫る勢いで「合わせ鏡みたいやんなぁ」といった声が寄せられています。

【動画：仁王立ちのまま、にらみ合う２匹のネコ→喧嘩が始まるのかと思いきや…とんでもなく『癒される光景』】

ベッドの上がリングに

Instagramアカウント「poocoonyan」に投稿されたのは、猫の『ポコ』くんと『もも』ちゃんの静かなバトルの様子です。この日、ポコくんとモモちゃんは、ベッドの上で二本足で立ち、向かい合った状態のまま睨み合っていたとか。

2匹は、足が短い種類の猫。緊張感のあるシーンのはずなのに、ずんぐりとした立ち姿がなんともいえない可愛らしさを醸し出していたといいます。睨み合っているだけでこんなにも目を奪われてしまうなんて…。

正直なしっぽ

動きはとにかくスロー。お互いにそろりそろりと攻撃を仕掛けては、またにらみ合いに戻るという展開が繰り返されていたそうです。同じ家で暮らす兄妹。お互い大事にはしたくない気持ちもあるのかもしれません。

ですが、尻尾は正直！２匹ともゆっくりとした動きの中で、唯一尻尾だけはブンブンと大きく振っていたとか。これは『イライラ』『プンプン』のサイン。身体は我慢していても気持ちは隠せないそのギャップが可愛すぎます。

まだまだ子供なももちゃん

実はこの２匹は、１年ほど前に家族になったそうでこうした小競り合いが絶えないんだとか。とくにまだまだ若いももちゃんは、ポコくんにちょっかいを出したくて仕方ないんだといいます。お兄ちゃんも大変です。

それでも大喧嘩にならないのは、お互いを思いやる気持ちを持ち合わせているからなのかもしれません。まだまだヤンチャなももちゃんに手を焼きながらも、優しいお兄ちゃんを目指すポコくんなのでした。

投稿には、「2人とも立ったまま見合ってるのかわいすぎます」「AIかと思いました」「最後の立ってるのなんて、踊ってるみたい」「ふたりで立っちして真剣な顔で見合ってるの可愛すぎますねー本人たちは負けられない勝負なんだと思うけど」「カウント待ちっぽくて可愛いです」「お相撲の立ち合いみたいだね」「お互い怖い時の耳してて加減し合っててほのぼのしますね」といったコメントがたくさん寄せられています。

この他にもInstagramアカウント「poocoonyan」には、ポコくんとももちゃんの、可愛らしい小さなバトルの様子がたくさん投稿されています。お兄ちゃんにかまってほしくて仕方ないももちゃんの不器用な行動がたまりません。

写真・動画提供：Instagramアカウント「poocoonyan」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。