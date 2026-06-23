驚きのこだわりを持つ猫ちゃんと飼い主さんとの微笑ましいやり取りが注目を集めています。話題の動画の再生回数は44万回を超え「大変そうですが微笑まし過ぎてずっと見てられますw」「主さんの濡れた髪が好きなのかも」「よじ登るとかすごいな」といったコメントが集まっています。

【動画：『ドライヤー』を使い始めると、ネコが必ずやってきて…まさかの行動】

ドライヤーと猫ちゃん

Instagramアカウント「てん」に投稿されたのは、意外なものが大好きすぎる猫ちゃん。飼い主さんがドライヤーで髪を乾かしていると、猫の「テン」ちゃんがやって来るといいます。

ドライヤーの大きな音を嫌がって逃げてしまう猫は多いものですが、テンちゃんは音が聞こえると必ず駆けつけるそうです。

至福の風！

テンちゃんはドライヤーの風をかけてほしくて、飼い主さんの肩によじ登ってくるのだそう。

よいしょ、よいしょと登り、落ちないように飼い主さんの首にしがみつくといいます。飼い主さんも、テンちゃんが落ちないように中腰になって応えるそうです。

ドライヤーの風をかけてもらったテンちゃんは、気持ちよさそうに目を細めているとのこと。一回で終わるのではなく、ドライヤーが終わるまでこの状態が続くといいます。

飼い主さんの背中に乗っているテンちゃんは可愛いですが、飼い主さんの腰が心配になってしまいますね。

髪を噛まれても「尊重」

テンちゃんは、ドライヤーの風を楽しみながら、揺れる髪でも遊んでいるといいます。テンちゃんが髪を噛むので飼い主さんは痛いそうですが「テンの気持ちを尊重しながら生活しています笑」とコメント。

気持ちが通じ合っているテンちゃんと飼い主さんの、なんとも微笑ましいエピソードでした。

投稿には「音と風を嫌がるのが常識だと思っていたのが覆されました！こんな子がいるなんてビックリ」「すごーい！うちはドライヤー怖くて 微妙な距離をとって私を監視してます！」「大変だけど可愛いから良い方法が見つかりますように」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「てん」では、テンちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「てん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。