注目の食料品の消費税、一体どうなるのでしょうか。

【写真を見る】注目の食料品消費税“実質ゼロ案”とは？3年後には“本丸”給付金付き税額控除 総理に近い議員｢最終的には高市さんは1人で決める｣

（大石邦彦アンカーマン）

国会とは別の国民会議で、今年の3月から15回にわたって議論が行われているんですが、唐突に出てきた感のある“実質ゼロ案”。これ、野党からすると“後出しジャンケン”で、それだったら「国民会議は意味なかったのでは」と、そんな批判も出ているんです。実質ゼロ案ってどんなものなんでしょうか。

自民党の議長提案の実質ゼロ案というのは、来年の4月以降、食料品消費税1%にレジの調整をしたうえで、中低所得者に関して、食料品消費税の1%分を給付しますよと。2年間のうち、来年と再来年の秋頃に、2回給付しますということなんです。そして実質、この1%分をゼロにしますよというものなんですね。

ただ、食品消費税は2年後にはまた8%に戻って、その2029年の秋には給付付き税額控除、“本丸”を実施しますというものなんです。ただ、高市総理に近いある議員に話を聞きましたら「最終的には高市さん1人で決める」と。もしかしたら、実質ゼロではなくて、公約通りゼロかもしれない。

高市総理の発言を振り返ると…

だから、これどうなるかは分からないということなんです。高市総理はどう考えているのか。まず消費税について、減税については6月17日に「迅速性と十分性を確保してほしい」というのが1つ。そして、もう1つは22日に「2年後には元に戻すということをはっきり申し上げておきます」と語っているんです。果たしてどうなるのか。

スピード感という話が出てきましたけれど、実際、来年の4月までの今の期間というのは何にも補助はなかったかというと、そこにガソリンの補助。そして7月から始まる電気・ガスの補助、それで“生活救済”という見方もありますが、取材した議員の中には「状況変わったんだ」と話す人もいます。

食品の消費税減税 与野党からは…

例えば、中東情勢の悪化で物価高が今、じわじわ来ています。円安による物価高、こちらも加速しています。そして金利が1%になることによって、住宅ローンなどの現役世代の負担が増すことを考えると、自民・丹羽秀樹愛知県連会長、国民・古川元久代表代行、中道・重徳和彦国対委員長の3人が言っていましたが、やっぱり「本来、国民への手当てが必要なのは“今”なのではないか」ということなんです。

皇族数の確保など、重要法案目白押しの中で、会期末まで少ないわけですけれども、果たしてどんな判断をするんでしょうか。